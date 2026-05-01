Τρίτη... απόπειρα του Μπάτσι να σώσει ομάδα από τον υποβιβασμό!

Μετά τον Πανσερραϊκό και την Τοντέλα, ο Ιταλός προπονητής ανέλαβε ακόμα μια... επικίνδυνη αποστολή τη φετινή περίοδο.

Η Εστρέλα Αμαδόρα που βρίσκεται στη 15η θέση του πορτογαλικού πρωταθλήματος ανακοίνωσε την πρόσληψη του Κριστιάνο Μπάτσι ως το φινάλε της σεζόν. Θα πρέπει τις επόμενες τρεις αγωνιστικές να την κρατήσει εκεί, αλλιώς ακολουθούν τα Playοuts!

Ο άλλοτε βοηθός του Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκίνησε τη σεζόν στον Πανσερραϊκό, όμως απολύθηκε την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στη συνέχεια ανέλαβε την Τοντέλα, όπου... άντεξε 16 αγώνες και ως την 21η Μαρτίου, ούσα προτελευταία σήμερα.

Μετά τις Ολιανένσε, Μποαβίστα, Μορεϊρένσε και Τοντέλα, η Εστρέλα Αμαδόρα γίνεται ο πέμπτος πορτογαλικός σύλλογος που θα εργαστεί με στόχο την σωτηρία.