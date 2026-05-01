Εξαιρετική εμφάνιση με μετάλλια για την ιστορική Εθνική ομάδα ΜΜΑ της Ελλάδας στα Youth του Ευρωπαϊκού

Με τον πιο ιδανικό τρόπο ξεκίνησε τις εμφανίσεις της στην πρώτη της ιστορική συμμετοχή σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση η Εθνική ομάδα ΜΜΑ της Ελλάδας (από τότε που αναγνωρίστηκε επίσημα η αντίστοιχη Ελληνική Ομοσπονδία Μικτών Πολεμικών Τεχνών).

Στους τελικούς των youth κατηγοριών (U12, U14, U16, U18) του 3ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της GAMMA, στο κλειστό γυμναστήριο Λουτρακίου "Γιώργος Γαλανόπουλος", που έγιναν στη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης, η Ελλάδα κατέκτησε 11 μετάλλια, από τα οποία 2 χρυσά, 5 ασημένια και 4 χάλκινα.

Τα χρυσά μετάλλια κατέκτησαν τα πιο μικρά κορίτσια μας, η Χαρά Δαουλτζή στην κατηγορία των -46 κιλών της U12 και η Φωτεινή Φλαριώτη στα -42 κ. της U14.

Τα ασημένια έβαλαν στο στήθος τους οι: Άνθιμος Πορφύρης στα -38 κ. της U12, Παρασκευή Πορφύρη στα -54 κ. της U14, Παναγιώτης Αλεξόπουλος στα 75+ της U16, Ευανθία Ευαγγελία Κώνστα στα -54 κ. της U16 και Ηλίας Σπανέας στα -61,5 κ. της U18.

Τα χάλκινα πήραν οι: Ορφέας Μιχαήλ Βελιώτης στα -60 κ. της U14, Χαρά Δαουλτζή στα -42 κ. της U14, Αντώνης Ντόλιας στα -62 κ. της U16 και η Άννα Χατζή - Βλάσιου στα -58 της U16. Την 5η θέση κατέκτησε ο Δημήτρης Μπούρας στα 66 κ. της U16.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: «Ιστορική αυτή η Εθνική ομάδα - Λαμπρό προοιωνίζεται το μέλλον του αθλήματος στην Ελλάδα»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Στέφανος Κωνσταντινίδης δήλωσε σχετικά: «Παρά το γεγονός ότι αυτή ομάδα (η ιστορική, καθώς είναι η πρώτη που συστάθηκε για να μετάσχει σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση μετά την επίσημη αναγνώριση της Ομοσπονδίας μας) δεν είχε πολύ χρόνο για προετοιμασία, καθώς οι αθλητές και οι αθλήτριες μετέβησαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Ευρωπαϊκό (εδώ στο Λουτράκι), εντούτοις πετυχαίνουν μια σπουδαία εμφάνιση. Με πάθος και ψυχή τα νέα παιδιά μας έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και κατέκτησαν και μετάλλια, κάτι που αποδεικνύει ότι το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό. Ευχαριστούμε την Ομοσπονδία που λειτούργησε άψογα και μας στήριξε, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να εμφανιστούν ως ομάδα πολύ δεμένη και με σωστή αγωνιστιλή και εξωαγωνιστική συμπεριφορά. Αναμένεται καλή παρουσία και στη συνέχεια, στους U21 και Senior, άνδρες και γυναίκες.

Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΡΩΤΗ, ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

Η Ουκρανία βρίσκεται στην 1η θέση του πίνακα των μεταλλίων, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ημέρας του 3rd GAMMA European Championship στο Λουτράκι, την Πέμπτη 30/4, οπότε και έγιναν οι τελικοί αγώνες σε όλες τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες U10, U12, U14, U16 & U18, σε αγόρια και κορίτσια.

Οι Ουκρανοί έχουν κατακτήσει τα περισσότερα χρυσά μετάλλια, 9 στον αριθμό και γι αυτό προηγούνται στην κατάταξη, ενώ έχουν ακόμα 2 ασημένια και 10 χάλκινα, σύνολο 21. Στο σύνολο των μεταλλίων, πάντως, τα περισσότερα έχει η Τσεχία, δηλαδή 27. Είναι, όμως, στη 2η θέση της κατάταξης με 8 χρυσά μετάλλια, ενώ κατέκτησε 10 ασημένια και 9 χάλκινα. Στην 3η θέση του πίνακα βρίσκεται η Ιρλανδία, με 7 χρυσά, 3 ασημένια και 6 χάλκινα, σύνολο 16 μετάλλια.

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα των μεταλλίων ΕΔΩ

Συναρπαστικοί ήταν οι αγώνες της δεύτερης ημέρας της διοργάνωσης με τους νέους αθλητές να αναδεικνύουν το ταλέντο τους στα τατάμι και να υπόσχονται λαμπρό μέλλον για το ευρωπαϊκό MMA.

Δείτε όλους τους μεταλλιούχους ΕΔΩ

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα ΕΔΩ

Την Παρασκευή 1/5 το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους προημιτελικούς και ημιτελικούς στις κατηγορίες U21 και Senior. Οι αγώνες ολοκληρώνονται το Σάββατο με τους τελικούς σε αυτές τις κατηγορίες.