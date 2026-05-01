Κέντρικ Ναν: Πόσταρε τα highlights του από το Game 2 και... «What Kobe say?»

Ο Κέντρικ Ναν έκανε ένα ποστάρισμα στο Instagram με τις καλύτερες στιγμές του στην νίκη του Πανθηναϊκού επί της Βαλένθια με 105-107 στο Game 2, και αναφέρθηκε στον Κόμπι.

Ο Κέντρικ Ναν έκανε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση στην σειρά με την Βαλένθια, βοηθώντας τον Παναθηναϊκό να πάρει την νίκη με 107-105, να κάνει το δεύτερο break και να βρίσκεται μια ανάσα από την πρόκριση στο F4.

Mετά τη νίκη, ο Αμερικανός αστέρας δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram με τις καλύτερες στιγμές του και το συνόδευσε με την ατάκα: «τί έλεγε ο Κόμπι;».

O Kόμπι το 2009 στους τελικούς του ΝΒΑ είχε πει την εξής ατάκα: «job's not finished», μετά την νίκη επί των Μάτζικ και το 2-0 των Λέικερς. Πιθανότατα, ο Κέντρικ Ναν αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, δείχνοντας πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη, παρά το 2-0 των «πρασίνων» επί της Βαλένθια.

