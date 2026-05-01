KAE Παναθηναϊκός: «Άνθρωποι της ασφάλειας της Βαλένθια ζητούσαν να μην πανηγυρίζει τα καλάθια ο πάγκος της ομάδας»!

Σκηνικά εκτός... λογικής δημοσιεύει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός από την Roig Arena, καθώς άνθρωποι της ασφάλειας της Βαλένθια ζητούσαν από τον «πράσινο» πάγκο να μην πανηγυρίζει τα καλάθια της ομάδας.

Τα όσα διαδραματίστησαν το βράδυ της Πέμπτης στην Roig Arena στο Game 2 του Παναθηναϊκού κόντρα στην Βαλένθια δεν συνάδουν με την... μπασκετική λογική .

Μάλιστα ένας άνδρας της ασφάλειας ζητάει επιτακτικά από τον Νίκο Ρογκαβόπουλου να καθίσει στον πάγκο, πιάνοντας τον αθλητή του Παναθηναϊκού από το χέρι, χωρίς φυσικά να έχει κανένα δικαίωμα.

«Κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου του δεύτερου αγώνα, ένας άνδρας της ασφαλείας της Valencia Basket απαίτησε επίμονα από τον αθλητή του Παναθηναϊκού Νίκο Ρογκαβόπουλο, να καθίσει στον πάγκο, αρπάζοντάς τον μάλιστα από το μπράτσο, χωρίς φυσικά να έχει την εξουσιοδότηση να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν μία από τις πολλές ενέργειες του προσωπικού ασφαλείας στο Roig Arena, τις οποίες έχουμε επίσημα αναφέρει στην EuroLeague»