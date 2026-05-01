Τζέιμς: «Δεν θα μιλάω στους διαιτητές, πλήγωσα την ομάδα μου»

Ο Μάικ Τζέιμς με ένα μήνυμα μέσω των social media, ανέλαβε την ευθύνη για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι του ΣΕΦ, απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν έξαλλος με τους διαιτητές στην ήττα της Μονακό από τον Ολυμπιακό στο Game2 της σειράς (94-64), και αποβλήθηκε στην διάρκεια του πρώτου μέρους.

Με μια δημοσίευση του στο Χ, ανέφερε πως πλέον δεν θα μιλά στους «άρχοντες του παιχνιδιού», και επικεντρώνεται πλήρως στο Game3 της Τρίτης (05/05, 20:45) στο Μόντε Κάρλο.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Τζέιμς:

«Δεν θα μιλάω πια με τους διαιτητές για τις αποφάσεις. Θα είναι δύσκολη δουλειά για μένα, αλλά παρόλο που το παιχνίδι είχε πιθανότατα τελειώσει, πλήγωσα την ομάδα μου και δεν το έκανα καθόλου πιο εύκολο. Πρέπει να το κάνω καλύτερα.

Πίσω στη σειρά…»