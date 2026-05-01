Τζέιμς: «Δεν θα μιλάω στους διαιτητές, πλήγωσα την ομάδα μου»

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν έξαλλος με τους διαιτητές στην ήττα της Μονακό από τον Ολυμπιακό στο Game2 της σειράς (94-64), και αποβλήθηκε στην διάρκεια του πρώτου μέρους.
Με μια δημοσίευση του στο Χ, ανέφερε πως πλέον δεν θα μιλά στους «άρχοντες του παιχνιδιού», και επικεντρώνεται πλήρως στο Game3 της Τρίτης (05/05, 20:45) στο Μόντε Κάρλο.
Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Τζέιμς:
«Δεν θα μιλάω πια με τους διαιτητές για τις αποφάσεις. Θα είναι δύσκολη δουλειά για μένα, αλλά παρόλο που το παιχνίδι είχε πιθανότατα τελειώσει, πλήγωσα την ομάδα μου και δεν το έκανα καθόλου πιο εύκολο. Πρέπει να το κάνω καλύτερα.
Πίσω στη σειρά…»
I will no longer talk to referees about calls. It will be a tough task for me but even though the game was probably over i hurt my team and didn’t make it any easier. I gotta do better.— Mike James (@TheNatural_05) May 1, 2026
Back to the series…..