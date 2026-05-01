Η ΑΕΚ πάει να δώσει έναν τελικό, με τον διαιτητή που... ήθελε ο Ολυμπιακός 

Αν υπήρχε ένας διαιτητής που ο Ολυμπιακός θα ήθελε να σφυρίξει στο Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, θα ήταν ο Χαλίλ Ουμούτ. Μετά προφανώς από τον Ντάνι Μάκελι...

Ο οποίος Ντάνι Μάκελι παρεπιπτόντως, επανήλθε στην επικαιρότητα με τα όσα έκανε στο Ατλέτικο-Άρσεναλ, προκαλώντας την οργή και την αγανάκτηση των βρετανικών media με τον πρώην αρχηγό της Λίβερπουλ και νυν σχολιαστή του Sky Sports Τζέιμι Κάραγκερ, να χαρακτηρίζει τις αποφάσεις του Ολλανδού διαιτητή «ντροπή για το άθλημα». Σας θυμίζει κάτι;

Τα ίδια ακριβώς λόγια, ειχε χρησιμοποιήσει για τον Ντάνι Μάκελι και ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το ισόπαλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου διαιτητής και VAR είχαν καταπιεί την αποβολή του Ποντένσε πριν δώσουν στις καθυστερήσεις το πέναλτι - μαϊμού στον Λουίζ ο οποίος πήγε και έπεσε πάνω στον Μουκουντί. Όσοι δεν θυμάστε τη φάση, κάντε τον κόπο και δείτε τη πλάι-πλάι με το πέναλτι που πήρε πίσω ο Μάκελι στη Μαδρίτη και αναρωτηθείτε ποια μπορεί να ειναι τα κριτήρια για να πάρει αυτές τις δύο διαφορετικές αποφάσεις.

Any way. Ο Μάκελι θα ήταν λοιπόν ο ιδανικότερος για τον Ολυμπιακό. Ο αμέσως επόμενος, θα ήταν ο Τούρκος Χαλίλ Ουμούτ. Ιδανικά μαζί με τον... αετομάτη επόπτη του που δεν είδε ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή πριν το 0-1 του Ολυμπιακού. Να κάνω ένα flash back και να θυμίσω ότι ο Κώστας Καραπαπάς, είχε προαναγγείλει πριν το ντέρμπι των αιωνίων στη Λεωφόρο ότι ο Ολυμπικός «... δεν θα παίξει με τέτοιους όρους στα πλέι οφ» απαντώντας στην περίεργη... διαρροή που υπήρξε τότε, ότι ο Λανουά θα ορίσει ένα Σλοβένο και έναν Σλοβάκο στα δύο ντέρμπι (Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και ΑΕΚ-ΠΑΟΚ). Tελικά, ορίστηκε στη Λεωφόρο ο Χαλίλ Ουμούτ με ένα μιξ τουρκο-ολλανδικού διαιτητικού τιμ. Ο Ολυμπιακός... κατέβηκε στη Λεωφόρο και κέρδισε, όπως έχει μάθει συνήθως να κερδίζει.

Το αντικανονικό πρώτο γκολ του Ολυμπιακού, το οποίο δεν θα έπρεπε να μετρήσει ποτέ, ήταν αυτό που σε μεγάλο βαθμό έκρινε το ντέρμπι υπέρ του ΟΣΦΠ με τον Χαλίλ Ουμούτ και τον πρώτο βοηθό να χρεώνονται το λάθος. Ο Λανουά αποφάσισε μετά από ότι συνέβη, να ορίσει ξανά, στο ίδιο γήπεδο, την συγκεκριμένη διαιτητική ομάδα η οποία είχε αδικήσει ξεκάθαρα τον Παναθηναϊκό. Ο Τούρκος δεδομένα θα μπει με την ψυχολογία να μην αδικήσει ξανά την ίδια ομάδα επομένως ιδανικότερος ορισμός για τον... Ολυμπιακό δεν θα μπορούσε να υπάρξει.

Καθαρά αγωνιστικά για την ΑΕΚ, είναι σημαντικό, να μπορέσει βγάλει στον αγωνιστικό χώρο τις εντάσεις, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση και την συγκέντρωση που έβγαλε και στα δύο προηγούμενα ντέρμπι. Μάρκο Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές, αντιμετωπίζουν με πολύ μεγάλο σεβασμό τον Παναθηναϊκό και γνωρίζουν πως για να φύγουν με το διπλό από την Λεωφόρο, θα χρειαστούν το τέλειο παιχνίδι.

Η τακτική προσέγγιση θα είναι πάνω-κάτω αυτή που είδαμε στο Καραϊσκάκη και με τον ΠΑΟΚ και ουσιαστικά οι τρεις θέσεις που παίζονται είναι αυτή στο αριστερό άκρο της άμυνας, αν δούμε δηλαδή Πήλιο ή Πενράις, στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής, αν διατηρηθεί ο Περέιρα που ήταν παίκτης - κλειδί στα δύο προηγούμενα ματς, και στην κορυφή της επίθεσης, όπου υπάρχουν τρεις: Γιόβιτς, Βάργκα και Ζίνι για δύο θέσεις. Οποίοι επιλεγούν από τον Νίκολιτς και όσοι έρθουν από τον πάγκο, είναι δεδομένο πως θα μπουν στο γήπεδο έχοντας ένα πράγμα στο μυαλό τους, πως έχουν να δώσουν έναν ακόμα τελικό πριν πάνε στον επόμενο!