Ατσάλινη ΑΕΚ: Νίκησε τον Ολυμπιακό μέσα στην Ηλιούπολη και πήρε προβάδισμα για τον τίτλο! 

Με επικό come back η ΑΕΚ νίκησε μέσα στην έδρα του τον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή (32-33), του πήρε το πλεονέκτημα και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Handball Premier!

Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού βρισκόταν σε όλη τη διάρκεια του πρώτου τελικού πίσω στο σκορ ακόμα και με οκτώ τέρματα ωστόσο στο τελευταίο πεντάλεπτο βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να ισοφαρίσει, να προηγηθεί και εν τέλει, να κάνει το break και το 1-0 στη σειρά!

Κορυφαίος για την Ένωση ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ Ματέους ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο με τις τρομερές αποκρούσεις του στο φινάλε για να φύγει η ομάδα του με τη νίκη στις αποσκευές της, ενώ κομβικός ήταν και ο Δημήτρης Παναγιώτου ο οποίος σκόραρε πέντε δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο 2ος τελικός στην έδρα της ΑΕΚ και συγκεκριμένα στο γυμναστήριο του Καματερού θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας, την Τρίτη (5/5), στις 19:00 (ΕΡΤ 2 Σπορ).

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 5-4, 7-7, 11-8, 14-11, 17-13, 20-15, 25-18, 26-22, 27-26, 30-29, 32-33.