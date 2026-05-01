«Παρόντες» Μασόν και Σαγάλ, «πλήγμα» με Κακουτά

Ο Μασόν και ο Σαγάλ ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις τους κόντρα στα προγνωστικά, όμως ο έμπειρος μεσοεπιθετικός «προδόθηκε» από τη μέση του και έμεινε προληπτικά εκτός αποστολής.

Μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού στην «AEL FC Arena» (0-1), η ΑΕΛ Novibet ταξιδεύει στις Σέρρες (2/5, 17:30) για να πάρει... ρεβάνς και να προσπεράσει την ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα, βγαίνοντας από τη ζώνη του υποβιβασμού, στην εκκίνηση του δεύτερου γύρου των Playouts της Stoiximan Super League, όπου κάθε ματς δεν έχει... γυρισμό!

Αναλυτικά, οι επιλογές του Τζιανλούκα Φέστα για τον νέο «τελικό» των «βυσσινί»:

Aναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Παπαγεωργίου, Παντελάκης, Γκρόζος, Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Σουρλής, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα, Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Σίστο, Ενγκόι.