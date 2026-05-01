Νάχμπαρ: «Η λίγκα δεν θα προοδεύσει με τον τρόπο που πρέπει»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Παικτών της EuroLeague, Μπόστιαν Νάχμπαρ πήρε θέση για όσα διαδραματίστηκαν στην αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, σημειώνοντας πως η λίγκα δεν θα προοδεύσει με τον τρόπο που πρέπει.

Αναλυτικά όσα έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter:

«Όσο συζητάμε για οτιδήποτε πέρα από το μεγαλείο των παικτών, το οποίο είδαμε σε αγώνες όπως οι χθεσινοβραδινοί, η λίγκα δεν θα προοδεύσει με τον τρόπο που πρέπει.

Έχει συμβεί ξανά και ξανά, γεγονότα και δηλώσεις γεμάτες θυμό και απογοήτευση (από οποιονδήποτε εκτός από τους αθλητές), να επισκιάζουν αυτά που παρακολουθούμε στο παρκέ.

Κι ενώ οι έρευνες γι’ αυτά τα περιστατικά πρέπει να γίνονται στο παρασκήνιο, τα media πρέπει να πιέζουν τους παίκτες και τους προπονητές για να μιλούν για τακτική, κρίσιμες φάσεις, μεγάλα σουτ και προσαρμογές εν όψει των επόμενων αγώνων.

ΑΥΤΟ είναι το μπάσκετ που ο κόσμος θέλει. EuroLeague, ομάδες, media, όλοι μπορείτε και καλύτερα»