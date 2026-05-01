Ηράκλειο: Η στιγμή που μασκοφόροι απειλούν με όπλο έξω από μπαρ - Ατρόμητος θαμώνας τους κυνήγησε με μαγκούρα

Σοκαριστικό είναι το βίντεο που δείχνει μασκοφόρους ένοπλους στο Ηράκλειο της Κρήτης να απειλούν τους εργαζόμενους ενός μπαρ, αλλά τελικά κάνουν πίσω.

Περισσότερα στοιχεία για το αιματηρό περιστατικό στο Ηράκλειο δίνει το βίντεο που δημοσίευσε το cretalive.gr. Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς τρία άτομα φέρονται να μαχαίρωσαν εργαζόμενο ενός μπαρ, ενώ στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε και ένας κάλυκας.

Στο βίντεο φαίνονται τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου να βγαίνουν από το μπαρ. Ο ένας μάλιστα κρατά όπλο, με το οποίο σημαδεύει ένα άτομο που βρίσκεται στο εσωτερικό και αρχικά δεν φαίνεται.

Οι τρεις μοιάζουν να ανταλλάσσουν κουβέντες σε έντονο ύφος με τα άτομα που βρίσκονται στο μπαρ. Κάποια στιγμή ένα από αυτά βγαίνει κρατώντας μια μαγκούρα που απειλεί να τη χρησιμοποιήσει σαν όπλο. Ένας δεύτερος κρατά ένα ψηλό σκαμπό. Οι τρεις, αν και συνεχίζουν να απειλούν, εμφανίζονται να κάνουν βήματα πίσω και τελικά αποχωρούν.

Ο 57χρονος που είχε μαχαιρωθεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο.

Για την υπόθεση η Αστυνομία έχει συλλάβει δύο άτομα ενώ έχει ταυτοποιήσει ήδη ένα τρίτο.

Δείτε τις απειλές με όπλο από τους μασκοφόρους και την αντίδραση του άνδρα με τη μαγκούρα:

Πηγή: iefimerida.gr