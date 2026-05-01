Τιμωρία με... αναστολή για τον Τζέιμς: Παίζει κανονικά στο Game 3 με Ολυμπιακό!

Ποινή μίας αγωνιστικής με αναστολή και πρόστιμο 6.000 επέβαλε η EuroLeague στον Μάικ Τζέιμς για την συμπεριφορά του στο Game 2 της σειράς των playoffs ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό.

Αναλυτικά η απόφαση της Euroleague:

«Ο Μάικ Τζέιμς, παίκτης της AS Μονακό, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ και αποκλεισμό ενός αγώνα για τη συμπεριφορά του μετά την αποβολή του κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού Πειραιώς και της AS Μονακό, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball. Η αποβολή ενός αγώνα είναι υπό όρους και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο παίκτης διαπράξει νέα παράβαση, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Πειθαρχικού Κώδικα»