Απάντησε στην Euroleague o Γιαννακόπουλος: «Ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι;»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε την εξοντωτική ποινή της Euroleague μέσω story, με τον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ να καλεί τους παίκτες του Παναθηναϊκού να του φέρουν με το αμάξι την κούπα στο Σούνιο.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην εξοντωτική ποινή που του επέβαλλε η Euroleague. Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ απάντησε μέσω instragram εκφράζοντας την απορία του για τη βαριά τιμωρία του, αλλά και την πίστη του πως το «τριφύλλι» θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η EuroLeague μου επέβαλε ποινή 3 αγωνιστικών. Δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο, γιατί πήγα πίσω από τον πάγκο της ομάδας μου και ζήτησα ένα φάουλ. Ουαου. Δεν μπορώ να πάω στο ματς με τη Βαλένθια κι αν κερδίσουμε δεν θα μπορώ να πάω στο Final Four. Φυσικά το ήξερα αυτό από το πρωί. Το έγραψαν όλα τα ελληνικά site που είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Ξέρετε, συγκοινωνούντα δοχεία. Πόσο με φοβάστε ρε; Κρυφτείτε πίσω από τις μάσκες σας. Κέντρικ, Χέιζ, Κώστα, Χουάντσο, Τζέντι, Τζέριαν, Ρόγκα, Ματίας ποιος θα μου φέρει το τρόπαιο στο Σούνιο οδικώς μετά τη νίκη;»