Κάλεσμα της Original: Αύριο Σάββατο γεμίζουμε τη Νέα Φιλαδέλφεια! (pic)

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Original 21 απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο να δώσει δυναμικό παρών αύριο Σάββατο (2/5) στη Νέα Φιλαδέλφεια στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας, παραμονή του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο.

Η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της ΑΕΚ, όπως έκανε παραμονή των ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, έτσι και τώρα δίνει.. ραντεβού στην Αγιά Σοφιά - ALLWYN Arena, με σκοπό να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με τον ΠΑΟ.

Όπως έγινε γνωστό, ο κόσμος που θα βρεθεί στις εξέδρες αύριο Σάββατο θα μείνει εκεί για περίπου μια ώρα και θα δει το πρώτο κομμάτι της ανοιχτής προπόνησης και εν συνεχεία θα αποχωρήσει.

Η ΑΕΚ θυμίζουμε βρίσκεται στην κορυφή, στο συν πέντε από τον Ολυμπιακό και στο συν οκτώ από τον ΠΑΟΚ και θέλει την Κυριακή να κάνει ακόμα ένα βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Original 21:

H μεγάλη μας στήριξη συνεχίζεται αμείωτα, ΑΔΙΑΚΟΠΑ και δυναμικά !

Αύριο Σάββατο στις 16:30 γεμίζουμε το ΝΑΟ στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας. Θα ανοίξουν οι κάτω θύρες και θα παραμείνουμε για μία ωρα μέσα, εμψυχώνοντας τους παίχτες και τον προπονητή!

Η ORIGINAL 21 καλεί ΟΛΟΝ τον κόσμο να σταθεί δίπλα στην ομάδα!

ΑΕΚ ΓΕΡΑ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΞΑΝΑ !!!