«Σφράγισε» την επάνοδο η Βενέτσια!

Η ομάδα της Βενετίας τα κατάφερε, η Φροζινόνε αναμένεται να την ακολουθήσει, Μόντσα και Παλέρμο ερίζουν για την 3η θέση.

Ένα χρόνο μετά τον υποβιβασμό της, η Βενέτσια επιστρέφει στα «μεγάλα σαλόνια»!

Αν και προηγήθηκε 2-0, η ομάδα του Τζιοβάνι Στρόπα έμεινε στο 2-2 με τη Σπέτσια εκτός, στο πλαίσιο της 37ης και προτελευταίας αγωνιστικής στη Serie B. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι πρωτοπόροι έφθασαν τους 79 βαθμούς και εξασφάλισαν την άνοδό στη Serie A.

Παράλληλα, προβάδισμα για τη δεύτερη θέση και την απευθείας άνοδο απέκτησε η Φροζινόνε που νίκησε 1-0, εκτός έδρας, τη Γιούβε Στάμπια και έφτασε στους 78 βαθμούς, καθώς βρίσκεται πλέον στο +3 έναντι της Μόντσα, η οποία με τη σειρά της ηττήθηκε 3-2 εκτός έδρας από τη Μάντοβα του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες δύο ομάδες της βαθμολογίας «ανεβαίνουν» απευθείας στη Serie A, ενώ το τρίτο «εισιτήριο» της ανόδου θα κριθεί μέσω αγώνων playoff.