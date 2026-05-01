Βίντεο: Τρομακτικό συμβάν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Όπεν με πρωταγωνίστρια την Αθηνά Καμαρινοπούλου

Ένα τρομακτικό περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής στο ΟΑΚΑ, όπου διεξάγεται tο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Όπεν, όταν η αθλήτρια, Αθηνά Καμαρινοπούλου διέκοψε το πρόγραμμά της δείχνοντας να της έχει συμβεί κάτι σοβαρό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει άμεση επέμβαση από τη ναυαγοσώστρια και γιατρό για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το ντουέτο των Ισμήνης Καραβασίλη και Αθηνάς Καμαρινοπούλου, από τις Υάδες, αθλήτριες αμφότερες επιπέδου εθνικής ομάδας, ξεκίνησαν το απαιτητικό πρόγραμμα τους, όμως προτού ολοκληρωθεί το πρώτο λεπτό η δεύτερη φάνηκε να δυσφορεί να βγαίνει απότομα από το νερό και να απομακρύνει το μυτάκι της, ενώ στη συνέχεια αντί να κατευθυνθεί εκτός πισίνας, άρχισε να κολυμπά προς τα μέσα.

Όλο αυτό το διάστημα, η κυρία με το λευκό παντελόνι και την κόκκινη μπλούζα (η οποία δεν έφερε κάποιο διακριτικό ναυγοσώστριας, αλλά ήταν όπως ενημερωθήκαμε) παρακολουθούσε χωρίς να επέμβη, ενώ αργότερα όταν ο γιατρός πλησίασε την αθλήτρια, η οποία ούσα εντελώς αποπροσανατολισμένη βγήκε με τη βοήθεια της συναθλήτρια της, δεν διέθετε κάποια τσάντα.

Σύμφωνα με την ΚΟΕ, για να επέμβει ναυαγοσώστης θα πρέπει να έχει δοθεί εντολή από τη διαιτητή των αγώνων, Κατιάνα Φίλιου, κάτι που δεν συνέβη. Ο λόγος που δεν συνέβη είναι γιατί υποτίθεται ότι η αθλήτρια έκανε νεύμα ότι είναι καλά, κάτι που δεν φαίνεται ωστόσο στο σχετικό βίντεο. Τώρα πώς ήταν καλά ενώ την έβγαλε η συναθλήτρια της είναι κάτι που θα πρέπει να το εξηγήσουν οι αρμόδιοι…

Από την ΚΟΕ επιμένουν ότι τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες ασφαλείας και ότι διαθέτουν και δικό τους απινιδωτή (κάτι που ούτως ή άλλως διαθέτει το ΟΑΚΑ).

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η συγκεκριμένη αθλήτρια έχει ξαναπαρουσιάσει στο παρελθόν ανάλογο επεισόδιο τουλάχιστον δύο φορές, στο ΟΑΚΑ σε τεστ της εθνικής ομάδας, αλλά και σε αγώνες στην Ευελπίδων.

Για την ιστορία οι συγκεκριμένοι αγώνες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο, όμως η ΚΟΕ ανακάλυψε ότι δεν βγαίνει το πρόγραμμα λόγω του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και αιφνιδιαστικά στα τέλη Φλεβάρη ανακοίνωσε ότι τους μεταφέρει για τα τέλη Απριλίου.

Έτσι, όχι μόνο πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο που οι ομάδες δεν είχαν προλάβει να προετοιμαστούν σωστά, αλλά και υπό βροχή, καθώς στην ΚΟΕ δεν είχαν λάβει υπόψιν τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ή απλώς δεν ενδιαφέρθηκαν…

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όταν ανέλαβε την ηγεσίας της ΚΟΕ ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, τα παράβολα των αγώνων ήταν 10 ευρώ, δηλαδή αν ένας αθλητής-τρια λάμβανε μέρος στα πρωταθλήματα Εφήβων-Νεανίδων και Όπεν, θα κατέβαλε 20 ευρώ, ενώ από την παρούσα διοργάνωση πήγαν στα 30! Σαν να μην έφτανε αυτό προέβλεψαν και προκριματικούς, δηλαδή ένας αθλητής-τρια λάμβανε μέρος σε προκριματικούς και τελικούς στα πρωταθλήματα Εφήβων-Νεανίδων και Όπεν θα έπρεπε να καταβάλει 120 ευρώ!