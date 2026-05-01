Η πιο κρύα Πρωτομαγιά εδώ και 70 χρόνια - Στους 14 βαθμούς η θερμοκρασία

Μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα της προηγούμενης εβδομάδας, η θερμοκρασία την Πρωτομαγιά κατέγραψε φέτος, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη «ρεκόρ» 70 χρόνων.

Πρόκειται για την πιο ψυχρή Πρωτομαγιά, με τον μετεωρολόγο να αναφέρει πως «το 1987 η Αθήνα είχε 17 βαθμούς, το 1944 είχε 16 βαθμούς και σήμερα έχει 14 βαθμούς, κάνοντας ρεκόρ 70 χρόνων».

Σαββατοκύριακο: Επιμένουν οι βοριάδες και οι χαμηλές θερμοκρασίες

Όπως είχε επισημάνει ο κ. Γιαννόπουλος στο CNN Greece, το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει μία βελτίωση, ωστόσο θα παραμείνει ασταθής, με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν με ένταση, κυρίως στο Αιγαίο, διατηρώντας τη θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή.

Την Κυριακή, τοπικές βροχές προβλέπονται στο νότιο Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες βροχές θα σημειωθούν και στα ηπειρωτικά, αναφέρει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Πότε επιστρέφει η άνοιξη

Ουσιαστική βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα 4/05. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά, σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο.

«Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα», αναφέρει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Πηγή: cnn.gr