Ασυναγώνιστος ο Σίνερ! (vid)

Ούτε ο φορμαρισμένος Αρτούρ Φις κατάφερε να σταματήσει την τρελή πορεία του Γιάνικ Σίνερ στο tour!

Φανταστικός ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, ξεπέρασε το εμπόδιο του 21χρονου Γάλλου (Νο.25) με 6-2, 6-4 σε 86 λεπτά και θα διεκδικήσει την Κυριακή (3/5) τον τίτλο στο Madrid Open, κόντρα στον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Αλεξάντερ Μπλοκς και τον Σάσα Ζβέρεφ.

Αυτός είναι ο πέμπτος σερί Masters τελικός του 24χρονου Ιταλού (Παρίσι, Indian Wells, Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο Κάρλο, Μαδρίτη), που μετράει 27 διαδοχικές νίκες στα τουρνουά αυτής της κατηγορίας, έχοντας χάσει μόνο δύο σετ (54-4)!

Εκτός όλων των άλλων έγινε ο τέταρτος και νεαρότερος τενίστας (μετά τους Φέντερερ, Τζόκοβιτς, Ναδάλ) που φτάνει στους τελικούς όλων των Masters (9), αλλά και ο τρίτος μετά τους Φέντερερ (2006) και Ναδάλ (2011), που περνάει στους τελικούς των τεσσάρων πρώτων 1000αριών της σεζόν! Τι εκλεκτά γκρουπ...

Απέναντι στον Φις καθάρισε εύκολα το πρώτο σετ και παρότι το δεύτερο ήταν σαφώς πιο κλειστό, σημείωσε το καθοριστικό μπρέικ στο ένατο γκέιμ και σέρβιρε στη συνέχεια με επιτυχία για την πρόκριση. Αυτή ήταν η 350η νίκη της καριέρας του και είναι ο πρώτος τενίστας γεννημένος το 2000 που σημειώνει το συγκεκριμένο επίτευγμα.

Έχει πλέον 22 συνεχόμενες νίκες στο tour και ψάχνει τον 27ο τίτλο του (ένατο σε Masters).

Ο Φις, από την πλευρά του, μπορεί να φεύγει με άδεια χέρια από τη Μαδρίτη, όμως είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν. Έχει, μάλιστα, καταφέρει να σκαρφαλώσει στο Νο.4 του Race, αν και έχασε το Australian Open!

Την άλλη εβδομάδα θα βρεθεί στο Νο.17 του ranking και έχει πολλά περιθώρια συγκομιδής βαθμών, αφού έχασε τη μισή περσινή σεζόν λόγω τραυματισμού.