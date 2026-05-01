Στο πλευρό του Σίμονς ο Κούμαν, οι πιθανοί αντικαταστάτες του

Ο μέσος της Τότεναμ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο και ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ολλανδίας χαρακτήρισε «δραματικό» το πλήγμα ενόψει Μουντιάλ.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ρόναλντ Κούμαν για τον Τσάβι Σίμονς:

«Είναι ιδιαίτερα δραματικό για τον ίδιο τον παίκτη, ο οποίος επίσης αγωνίζεται ενάντια στον υποβιβασμό της ομάδας του. Το μόνο θετικό στην περίπτωσή του είναι ότι είναι νέος. Σίγουρα θα παίξει σε μεγάλα τουρνουά στο μέλλον, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο τραυματισμός είναι δραματικός. Μπορούσες να δεις από την αντίδρασή του στο γήπεδο ότι θα είναι σοβαρός. Περιμέναμε τις εξετάσεις και αποδείχθηκαν τα άσχημα νέα. Αυτό είναι δραματικό για εμάς. Είναι ένας παίκτης με πολύ ταλέντο και δυνατότητες».

Ο Κούμαν επέλεξε τους Τζάστιν Κλάιφερτ της Μπόρνμουθ και Γκους Τιλ της PSV Αϊντχόφεν ως πρώτους αντικαταστάτες: «Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο τραυματισμός του Κλάιφερτ. Αλλά κατ' αρχήν, έχουμε αρκετές επιλογές για τη θέση "10"».

Ο Κλάιφερτ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο μετά από τραυματισμό τον Ιανουάριο, αλλά δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι επέστρεψε στις προπονήσεις. «Ένας τραυματισμός που υποχωρεί μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα δεν είναι πάντα κακό. Οι παίκτες έχουν ξεκουραστεί για ορισμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, είναι καλά νέα ότι ο Φρένκι ντε Γιονγκ επιστρέφει από τραυματισμό στην ομάδα της Μπαρτσελόνα. Θα επιλέξουμε την ισχυρότερη δυνατή ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η Ολλανδία θα αγωνιστεί στον 6ο όμιλο εναντίον της Σουηδίας, της Τυνησίας και της Ιαπωνίας. Η πρώτη... μάχη στο Ντάλας στις 14 Ιουνίου με τους Σκανδιναβούς.