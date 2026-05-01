Μελετητής προπονητικού ΠΑΟΚ: «Είμαστε στο τελικό στάδιο, σύντομα ξεκινούν οι εργασίες»

Ο μελετητής του νέου προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ στη Θέρμη, Νίκος Σιαπκαράς, μίλησε στην ΕΡΤ για το εν λόγω εγχείρημα και το που βρίσκονται οι διαδικασίες ανέγερσής του.

Σημαντικές ατάκες από τον μελετητή του νέου προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ στη Θέρμη, Νίκου Σιαπκαρά, ο οποίος σημείωσε πως το masterplan βρίσκεται σε τελικό στάδιο, με το έργο να αναμένεται να είναι από τα πιο σύγχορα με πολύ ιδιαίτερες εγκαταστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Όπως γνωρίζεται το masterplan του γηπέδου εκπονήθηκε από τη βρετανική εταιρεία KSS και προχωράμε τις μελέτες για την κατασκευή και την αδειοδότηση του αθλητικού κέντρου.

Βρισκόμαστε στο στάδιο της ολοκλήρωσης των οριστικών μελετών και στο τέλος του Μαίου θα καταθέσουμε πλήρη φάκελο στην ΓΓΑ για την έγκριση λειτουργικότητας.

Μέσα στο καλοκαίρι θα κατατεθούν όλοι οι φάκελοι για την αδειοδότηση του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και την έκδοση της προέγκρισης οικοδομικής άδειας του γηπέδου και στις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρχει δημοπράτηση του έργου ώστε να υπάρξει ανάδοχος μέσα στο 2026 και να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ σε πλήρη ανάπτυξη θα περιλαμβάνει αποδυτήρια όχι μόνο για την πρώτη και τη δεύτερη ομάδα αλλά για όλα τα τμήματα υποδομών. Θα έχει ξενώνα φιλοξενίας ποδοσφαιριστών γυμναστήρια, χώρους αποκατάστασης – φυσιοθεραπείας, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εστιατόρια, γραφεία, χώρους για δημοσιογράφους, χώρους πρασίνου.

Θα υπάρχουν 11 γήπεδα ποδοσφαίρου, ένα κλειστό τύπου «φούσκα» ώστε να εξυπηρετεί σε δύσκολες συνθήκες τις προπονήσεις.

Επίσης θα υπάρχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με κερκίδες 1.000 θέσεων που θα φιλοξενεί τους αγώνες του ΠΑΟΚ Β, της Κ19, των τμημάτων υποδομής, ενδεχομένως και φιλικά προετοιμασίας της πρώτης ομάδας. Θα είναι πιστοποιημένο από την UEFA.

Θα υπάρχει και αγωνιστικός στίβος, αλλά και ανοιχτοί χώροι προπόνησης και άλλα υπαίθρια γήπεδα.

Μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο προπονητικό γήπεδο ποδοσφαίρου. Σχεδιάζεται με τους όρους βιωσιμότητας και της αειφορίας. Η χρήση πρασίνου θα είναι εκτεταμένη.

Στόχος όλων να εξασφαλίζει την υγεία και ευεξία των χρηστών, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε όλα τα στάδια του έργου. Και φυσικά την προετοιμασία για το μέλλον, που με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης η λειτουργία του προπονητικού κέντρου θα λειτουργεί διαφορετικά και βέλτιστα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μας έχει τροφοδοτήσει με όλο το απαραίτητο υλικό για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την αδειοδότηση και δημοπράτηση του έργου.

Ένα διάστημα 20 μηνών είναι εφικτό για την πλήρη κατασκευή των εγκαταστάσεων. Με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ όμως επεξεργαζόμαστε σενάρια ώστε να μπορέσουν οι εγκαταστάσεις να χρησιμοποιηθούν νωρίτερα από την πρώτη ομάδα».