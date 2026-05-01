Επικό ξέσπασμα Έμερι για το VAR στο Νότιγχαμ Φόρεστ - Άστον Βίλα! (vid)

Ένα τάκλιν του Άντερσον στον αστράγαλο του Γουότκινς έφερε την αντίδραση του Ισπανού προπονητή με τη λήξη του αγώνα.

Ο Ουνάι Έμερι άσκησε έντονη κριτική για τις αποφάσεις του VAR στον πρώτο αγώνα του Europa League εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ, διαφωνώντας για ένα τάκλιν του Έλιοτ Άντερσον στον Όλι Γουάτκινς, στο οποίο κέρδισε την μπάλα, αλλά χτύπησε τον αστράγαλο του Άγγλου με τα καρφιά. Tο VAR εξέτασε το περιστατικό και ζήτησε άμεσα τη συνέχεια.

«Είναι μια καθαρή κόκκινη κάρτα, δεν καταλαβαίνω γιατί το VAR δεν καλεί τον διαιτητή επειδή είναι τόσο ξεκάθαρο. Και είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Είναι ένα τεράστιο, τεράστιο λάθος. Το VAR είναι υπεύθυνο. Ο διαιτητής έκανε φανταστική, φανταστική δουλειά, 10/10.

Εκτίμησα τον τρόπο που διαχειρίστηκε τον αγώνα για 90 λεπτά. Αλλά το είδα ξανά, WOW. Απίστευτο! Θα μπορούσε να σπάσει τον αστράγαλό του. WOW. VAR πού είσαι; Παρακαλώ. Είναι δική σου ευθύνη, είμαστε επαγγελματίες. Κάνεις πολύ κακή δουλειά γιατί ήταν τόσο ξεκάθαρο για όλους. Θα μπορούσε να σπάσει τον αστράγαλό του Γουότκινς».