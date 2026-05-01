Στον τελικό του F4 της Elite League o Παπάγου με 40άρα του Άντερτον

Ο Παπάγου επικράτησε εύκολα της Μεγαρίδας (92-74) στον ημιτελικό του F4 της Elite League και σφράγισε την παρουσία του στον τελικό ανόδου. Ματσάρα του Άντερτον με 41 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Evertech Παπάγου είναι η πρώτη ομάδα, που περνά στον τελικό του Final 4 της Elite League στη Λευκάδα, επικρατώντας των Μεγάρων ONEX BC με 92-74 στον ημιτελικό και παίρνοντας την πρόκριση, σε ένα ματς όπου ο Τζάρεντ Άντερτον σημείωσε 41 πόντους (16/17 β., 8/12 δ., 3/4 τρ.), μαζί με έξι ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ, έξι κλεψίματα, δύο τάπες, τρία λάθη και 50 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης για τους «Στρατηγούς», που διεκδικούν την επιστροφή του στην GBL ύστερα από 27 ολόκληρα χρόνια, περιμένοντας έναν εκ των Vikos Φalcons και Πρωτέα Βούλας στο μεγάλο ραντεβού.

Ο Παπάγου μπήκε «εκρηκτικά» στο παιχνίδι και με τον Άντερτον να βρίσκει εξαρχής ρυθμό, «εγκλωβίζοντας» στην άμυνά του τον αντίπαλό του, προηγήθηκε γρήγορα με διψήφια διαφορά (5-17 στο 7′), που με τον Αμερικανό να είναι ασταμάτητος κεφαλαιοποιήθηκε έως το τέλος της πρώτης περιόδου, όπου πήρε διαφορά 18 πόντων (9-27). Όταν, μάλιστα, μπήκαν κι άλλοι παίκτες του Φώτη Καρακώστα στην «εξίσωση», με τους Καραμαλέγκο, Ντομανότσι και Μαλέλη να προσφέρουν λύσεις, η απόσταση βρέθηκε στους 22 πόντους (18-40 στο 16′), ωστόσο η βελτιωμένη άμυνα των Μεγάρων με τη «ζώνη», που επιστράτευσαν, η εικόνα τους βελτιώθηκε, με την μπάλα να πηγαίνει με συνέπεια κοντά στο καλάθι, για να μειωθεί η διαφορά στους 11 πόντους, προτού με φοβερό τρίποντο με φάουλ ο Μπιλάλης σημειώσει το 31-46 του ημιχρόνου.

Συνεχίζοντας να έχει σταθερό ρυθμό στην επίθεσή τους, οι «Στρατηγοί» προηγήθηκαν ξανά με σημαντική διαφορά. φτάνοντας στο +19 (37-56 στο 24′), όμως η ομάδα της Δυτικής Αττικής, αντλώντας εκ νέου δύναμη από την άμυνά της, βρήκε και τα μακρινά σουτ για να μειώσει σύντομα σε μονοψήφιο νούμερο (49-56 συο 27′), προτού αναλάβει και πάλι δράση ο Άντερτον, για να ανεβάσει τη διαφορά στο +14 στο τέλος της τρίτης περιόδου (53-67). Παρουσιάζοντας ξανά για ένα σημαντικό διάστημα πλουραλισμό στην επίθεσή του, ο Παπάγου άνοιξε ξανά την ψαλίδα στο +20 στα μέσα της τελευταίας περιόδου (61-81), «κλειδώνοντας» εκεί την πρόκριση στον τελικό του Final 4 της Elite League με 74-92.

Πριν από την αναμέτρηση, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ, Λάμπρος Τάκης, παρέδωσε το αναμνηστικό της συμμετοχής των δύο ομάδων στου αρχηγούς τους, Ντίνο Δενδρινό των Μεγάρων ONEX BC και Κώστα Μπιλάλη από την πλευρά του Evertech Παπάγου.

Διαιτητές: Τηγάνης-Χατζημπαλίδης-Νικολαϊδης

Δεκάλεπτα: 9-27, 31-46, 53-67, 74-92

Μέγαρα ONEX BC (Μάνταλος): Σύλλας, Ρουμελιώτης 2, Δενδρινός 7 (2), Παπαγεωργίου, Γκρέκας, Παναγιωτόπουλος 6 (2), Σωτηρίου 10, Πόζογλου 14, Καλιανιώτης 10 (1), Κολοφώτης 12 (3), Ροζάκης 4, Πέργουλης 9 (3)

Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου, Μπιλάλης 9 (2), Άντερτον 41 (3), Μερμίγκης 6, Δενδρινός, Μαλέλης 11 (3), Σκούρτης 1, Ντιμανότσι 5, Ματσάγγος, Καραμαλέγκος 15 (1), Χουγκάζ 2, Μπαρμπαγιάννης 2

