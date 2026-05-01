Ατρόμητος: Χωρίς δυο και τον... Κέρκεζ στην Τρίπολη

Ντένζελ Γιουμπιτάνα και Μανσούρ προφυλάσσονται από τον προπονητή των Περιστεριωτών που παραμένει τιμωρημένος.

Ο Ατρόμητος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, στο +15 από τον υποβιβασμό και ταξιδεύει στην Τρίπολη για το παιχνίδι με τον Αστέρα Aktor (2/5, 19:30), ο οποίος θέλει μόνο τη νίκη, στην... πρεμιέρα του β' γύρου στα Playouts της Stoiximan Super League.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ θα εκτίσει την τρίτη από τις τέσσερις αγωνιστικές της τιμωρίας του, ενώ θα προφυλάξει τους Ντένζελ Γιουμπιτάνα (αποφόρτιση) και Μανσούρ (προέρχεται από τραυματισμό), τους μοναδικούς απόντες από την αποστολή που ανακοινώθηκε:

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Μπάκου, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Ουκάκι, Τσαντίλας, Τσιλούλης, Τσούμπερ, Φαν Βέερτ.