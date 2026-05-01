Σοβαρές καταγγελίες της ΑΕΚ: «Break στη ζούγκλα - Μπουκάλια, αντεθνικά συνθήματα και ρατσιστικά επιφωνήματα»! (vid)

Η ΑΕΚ νίκησε τον Ολυμπιακό στην Ηλιούπολη και έκανε το brake στη σειρά των τελικών της Handball Premier, παίρνοντας το προβάδισμα για τον τίτλο.

Το φινάλε στο κλειστό της Ηλιούπολης ήταν επεισοδιακό πάντως καθώς υπήρξε ρίψη αντικειμένων και μπουκαλιών από τους οπαδούς του Ολυμπιακού προς τον αγωνιστικό χώρο την ώρα που οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγύριζαν και έφευγαν προς τα αποδυτήρια.

Την ίδια ώρα από πλευράς ΑΕΚ καταγγέλεται ότι ακούστηκαν αντεθνικά συνθήματα, όπως το «Γ... η ΑΕΚ και η Τουρκία», αλλά και ρατσιστικές συμπεριφορές, με απαράδεκτες χειρονομίες προς αθλητές. Συγκεκριμένα τονίζεται, πως ακούστηκαν επιφωνήματα όπου έκαναν τις μαϊμούδες προς παίκτες της ΑΕΚ.

Προφανώς μιλάμε για γεγονότα και συμπεριφορές τραγικές που θα πρέπει να εξεταστούν από τα αρμόδια όργανα και να επιληφθούν για τις σχετικές τιμωρίες που προβλέπονται.

H επίσημη θέση της ΑΕΚ:

«Με τη λήξη του αγώνα οι οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν δεκάδες μπουκάλια στην ομάδα της ΑΕΚ, ενώ σε καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ακούγονταν αντεθνικά συνθήματα, καθώς και ρατσιστικά επιφωνήματα. Όλα αυτά φυσικά είναι δεδομένο ότι οδηγούν σε τιμωρία των γηπεδούχων και της έδρας τους».

Δείτε στο βίντεο τη ρίψη αντικειμένων και μπουκαλιών μετά το γκολ του Παναγιώτου: