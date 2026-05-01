Η κόρη του ιδιοκτήτη της Βαλένθια συζητά με τον Ολυμπιακό για το νέο ΣΕΦ!

Η Βαλένθια είχε πρωτοφανή ένταση και επέδειξε τρομερό… ζήλο με δηλώσεις και προκλήσεις σε οργανωτικό επίπεδο απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Μια μέρα μετά τον αγώνα, η εκπομπή «Άγνωστες Υποθέσεις» αποκάλυψε μια σημαντική είδηση που αφορά το νέο ΣΕΦ.

Η κόρη του Χουάν Ρόιγκ, δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της Βαλένθια είναι σε συζητήσεις με την ΚΑΕ Ολυμπιακός για να αναλάβει ένα κομμάτι της αρχιτεκτονικής του έργου στο ΣΕΦ.

Η Αμπάρο Ρόιγκ είναι η επικεφαλής της ERRE Arquitectura. Η εταιρία αυτή είναι ανάμεσα στις δύο που σχεδίασαν την αρχιτεκτονική στο project της Roig Arena.

Ένα γήπεδο που χρειάστηκαν 400 εκατομμύρια ευρώ για να κατασκευαστεί εντός του αστικού ιστού και να αποτελεί ένα κόσμημα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Όπως αποκάλυψε η νέα εκπομπή του SDNA, η κυρία Ρόιγκ έχει επισκεφθεί ήδη δύο φορές τον Πειραιά προκειμένου να δει από κοντά το ΣΕΦ και να συζητήσει με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για την πιθανότητα ανάληψης του έργου της ανακατασκευής του ΣΕΦ ή ενός μέρους του.

Οι συζητήσεις ήταν σε πολύ καλό επίπεδο και μένει να φανεί αν θα υπάρξει επίσημη συνεργασία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την κόρη του ιδιοκτήτη της Βαλένθια.

Ακούστε από το 44:10 τα όσα αποκάλυψε η νέα εκπομπή του SDNA για την κόρη του Roig: