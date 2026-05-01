Η Ερντέμ ανακοίνωσε ότι συνεχίζει στον Παναθηναϊκό: «Κάποια πράγματα απλά τα ζεις, μένω εδώ που ανήκω»

Στα σενάρια που έβγαλαν κάποιοι χωρίς να υπάρχει το παραμικρό θέμα, έδωσε τέλος η προπονήτρια του Παναθηναϊκού που είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο και φυσικά θα συνεχίσει κανονικά στο πόστο της μετά την πολύ καλή εικόνα που παρουσίασε η ομάδα της τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
Αναλυτικά όσα έγραψε στο διαδίκτυο, τα οποία μάλιστα σχολίασε και η υπεύθυνη του τμήματος μπάσκετ γυναικών, Λολίτα Λύμουρα.
Το ποστ γράφει τα ακόλουθα:
«Δεν χρειάζονται να ειπωθούν όλα. Κάποια πράγματα απλά τα ζεις, μένω εδώ που ανήκω»