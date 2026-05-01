Η Ερντέμ ανακοίνωσε ότι συνεχίζει στον Παναθηναϊκό: «Κάποια πράγματα απλά τα ζεις, μένω εδώ που ανήκω»

Στα κοινωνικά δίκτυα εξυφάνθηκαν φανταστικά σενάρια για τη Σελέν Ερντέμ και τον Παναθηναϊκό προκαλώντας την απάντησή της καθώς με ανάρτηση στο Instagram επιβεβαίωσε ότι με αρχιτέκτονα την ίδια θα στηθεί το τριφύλλι της νέας σεζόν

Στα σενάρια που έβγαλαν κάποιοι χωρίς να υπάρχει το παραμικρό θέμα, έδωσε τέλος η προπονήτρια του Παναθηναϊκού που είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο και φυσικά θα συνεχίσει κανονικά στο πόστο της μετά την πολύ καλή εικόνα που παρουσίασε η ομάδα της τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά όσα έγραψε στο διαδίκτυο, τα οποία μάλιστα σχολίασε και η υπεύθυνη του τμήματος μπάσκετ γυναικών, Λολίτα Λύμουρα.

Το ποστ γράφει τα ακόλουθα:

«Δεν χρειάζονται να ειπωθούν όλα. Κάποια πράγματα απλά τα ζεις, μένω εδώ που ανήκω»