Αλβανός: «Μαχητικοί μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, είμαστε οικογένεια»

Ο προπονητής της ΑΕΚ αποθέωσε τους παίκτες του για το μπρέικ (0-1) στην πρεμιέρα των τελικών της Handball Premier.

Το μήνυμα του Αλέξη Αλβανού μετά το 32-33 επί του Ολυμπιακού/Όμιλος Ξινή στην Ηλιούπολη, όπου η Ένωση μίλησε για ζούγκλα:

«Δείξαμε ότι είμαστε μια οικογένεια, ότι το πιστεύουμε και ότι παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Θα παραμείνουμε έτσι και θα είμαστε ανταγωνιστικοί, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα στο τέλος.

Συγχαρητήρια στα παιδιά για το σθένος και τη θέληση. Πολύ περισσότερο όταν είσαι πίσω στο σκορ με 8 γκολ και πρέπει να γυρίσεις αυτό το παιχνίδι με υπομονή.

Η συνέχεια θα είναι δύσκολη, ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα να γυρίσει οποιοδήποτε παιχνίδι, αλλά εμείς θα είμαστε μαχητικοί μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο».