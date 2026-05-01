Εlite League: Σφράγισε την παρουσία του στον τελικό του Final-4 ο Βίκος Ιωαννίνων

Οι Vikos Φalcons πήραν το δεύτερο «εισιτήριο» του τελικού στο Final 4 της Elite League στη Λευκάδα, επικρατώντας του Πρωτέα Βούλας με 94-87 και παίρνοντας θέση δίπλα στον Evertech Παπάγου, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την Κυριακή (3/5, 18:15) τη δεύτερη θέση ανόδου στην GBL, μαζί με την πρωταθλήτρια, Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA.

Οι Ηπειρώτες μπήκαν πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση και το 7-0 από Καμπερίδη, Μαστρογιαννόπουλο και Αρνόκουρο ανάγκασαν άμεσα σε τάιμ άουτ τον Μάνο Μανουσέλη στα πρώτα 2.5 λεπτά, με τις δύο ομάδες εν συνεχεία να ανταλλάσσουν τρίποντα και τον Καμπερίδη να είναι ο κερδισμένος, μαζί με τους Φalcons, σε αυτό τον… άτυπο διαγωνισμό για το +12 της πρώτης περιόδου (25-13). Ο Πρωτέας βελτίωσε αισθητά την άμυνά του στο δεύτερο δεκάλεπτο και, με τον Ρίτσαρντ να δίνει επιθετικά το σύνθημα, έκανε μια πρώτη απόπειρα επιστροφής (33-30 στο 17′), με τον Κόη να στηρίζει τον συμπαίκτη του και να μειώνει στον πόντο, προτού ο Αρνόκουρος με καλάθι από επιθετικό ριμπάουντ πετύχει το 42-39 του ημιχρόνου.

O Vikos μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο με τη δυναμική, που είχε στο πρώτο, με τον Άντερσον να τον οδηγεί και τον Μαστρογιαννόπουλο να ευστοχεί από μακριά για το +12 στο πρώτο δίλεπτο (51-39), ωστόσο μερικά πολύ σημαντικά μακρινά σουτ από Μιλεντίγεβιτς και Πετανίδη κράτησαν την ομάδα των Νοτίων προαστίων, που μείωσε και στον πόντο με επιμέρους 9-20 (60-59 στο 28′), για να κρατήσει ο Τσούκας το σύνολο του Θανάση Γιαπλέ μπροστά στο τέλος της περιόδου (63-61). Το δίδυμο των Άντερσον και Καμπερίδη συνέχισε δυναμικά, έχοντας και βοήθειες από τον Τζόουνς, με αποτέλεσμα οι Ηπειρώτες να είναι μπροστά με διαφορά 12 πόντων εκ νέου στα μέσα της τελευταίας περιόδου (80-68), με τον Ρίτσαρντ να επιχειρεί να οδηγήσει σε επιστροφή τον Πρωτέα με σερί μακρινά σουτ (83-78 στο 38′), ωστόσο ο Άντερσον ήταν εκεί, ώστε να διασφαλίσει την νίκη και την πρόκριση των «Γερακιών» στον τελικό (94-87).

Πριν από την αναμέτρηση, ο κομισάριος της Elite League και Ειδικός Γραμματέας της ΕΟΚ, Άγγελος Παπανικολάου, παρέδωσε στους αρχηγούς των δύο ομάδων, Δημήτρη Γράβα για τους Vikos Φalcons και Παναγιώτη Κόη για τον Πρωτέα Βούλας, τα αναμνηστικά της συμμετοχής των συλλόγων στο Final 4.

Διαιτητές: Μαρινάκης-Μπακάλης-Ξυλάς

Δεκάλεπτα: 25-13, 42-39, 63-61, 94-87

Vikos Φalcons (Γιαπλές): Τζόουνς 13 (2), Σιμιτζής, Γεωργίου, Άντερσον 18 (2), Γράβας 13 (2), Διαμαντάκος, Καμπερίδης 22 (2), Τσούκας 5, Αρνόκουρος 8, Μαστρογιαννόπουλος 15 (3)

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 27 (5), Μιλεντίγεβιτς 10 (2), Ρις 12, Κόης 13 (2), Δέλγας 8 (2), Πετανίδης 6 (2), Μπέλη 5 (1), Βουλγαρόπουλος 2, Καραγεωργίου 4

Μπορείτε να δείτε τη στατιστική του αγώνα ΕΔΩ.