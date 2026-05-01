Παραίτηση με καταγγελίες-βόμβα για στημένους διαγωνισμούς προσλήψεων από το αθλητικό τμήμα της ΕΡΤ

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από τον Μιντιάρχη του sdna.gr, Νίκο Μποζιονέλο: Ο λόγος της παραίτησης Δάρα και οι καταγγελίες στην Εισαγγελία

Σοβαρά, αν μη τι άλλο, ερωτήματα εγείρονται σχετικά με διαδικασίες πρόσληψης δημοσιογράφων στην ΕΡΤ έπειτα από καταγγελίες για παρεμβάσεις και πιθανές παρατυπίες σε συμβάσεις μίσθωσης έργου. Και οι καταγγελίες δεν έγιναν από όποιον κι όποιον αλλά από τον επικεφαλής του αθλητικού περιεχομένου της δημόσιας τηλεόρασης, Γιάννη Δάρα, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του.

Τύποις, παραμένει στη θέση του μέχρι να αποδεχθεί την παραίτηση το Δ.Σ. της ΕΡΤ στην επόμενη συνεδρίασή του, μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης ο Δάρας, μετά την παραίτησή του, προσκόμισε στοιχεία στην Εισαγγελία ώστε να ελεγχθούν νομικά τυχόν παρατυπίες στη διαδικασία προσλήψεων και, αν υπάρχουν, να υπάρξουν ποινικές ευθύνες. Στοιχεία αναφορικά με τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού σε προκηρύξεις για προσλήψεις δημοσιογράφων στο αθλητικό τμήμα της ΕΡΤ (σ.σ. επισήμως: Διεύθυνση Αθλητικών Προγραμμάτων) και φέρεται να υπήρξαν παρεμβάσεις από μέλη της διοίκησης της ΕΡΤ.

Οι καταγγελίες

Η διαδικασία επιλογής είναι η δημοσιοποίηση της προκήρυξης, η συλλογή βιογραφικών, το ξεσκαρτάρισμα από την επιτροπή αξιολόγησης και, κατόπιν η τελική απόφαση από το Δ.Σ. της ΕΡΤ - που είναι στην κρίση του αν θα λάβει υπόψη ή όχι την εισήγηση του εκάστοτε επικεφαλής του αθλητικού τμήματος.

Σύμφωνα με άλλη πηγή, υπάρχουν δύο περιπτώσεις που «σηκώνουν» έρευνα. Η πρώτη για την κάλυψη θέσεων για την αθλητική ιστοσελίδα της δημόσιας τηλεόρασης, την ertsports, όπου η λίστα των υποψηφίων που έφτασε στην επιτροπή αξιολόγησης ήταν διαφοροποιημένη σε σχέση με την αρχική (φέρεται ότι υποψήφιοι από άλλη παράλληλη προκήρυξη συμπεριλήφθηκαν στη νέα λίστα, δημιουργώντας εύλογες απορίες). Δηλαδή το τελικό e-mail με τη λίστα κάποιος (ή κάποια) το άλλαξε! Και, πού, στην ΕΡΤ όπου υπάρχουν διαδικασίες και πρωτόκολλα.

Και η άλλη περίπτωση αφορά στην πλήρωση τριών θέσεων στο αθλητικό τμήμα, όπου δεν υιοθετήθηκε η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης για έναν από τους υποψηφίους. Αντ’ αυτού μάλιστα έγινε το εξής, αν μη τι άλλο σκανδαλώδες: ζητήθηκε η τροποποίηση του πρακτικού και κηρύχθηκε άγονη μια θέση, ώστε να επαναπροκηρυχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, όπως και έγινε. Και για τη θέση προτάθηκε υποψήφιος δημοσιογράφος που είχε αρχικά τεθεί εκτός της διαδικασίας – και μάλιστα το βιογραφικό του παραδόθηκε στην επιτροπή «χεράτα» (σ.σ. της μοδός η εν λόγω λέξη πλέον, βλ. ΟΠΕΚΕΠΕ…) από μέλος του Δ.Σ. της ΕΡΤ.

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Οι καταγγελίες Δάρα και οι πληροφορίες για ό,τι έγινε σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις πρόσληψης δημοσιογράφων δημιουργούν εύλογο προβληματισμό και προφανή ερωτήματα αναφορικά με την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και τη διαφάνεια στην ΕΡΤ.

Και προφανώς κάποιος ή κάποια οφείλει να απαντήσει.

Η αφορμή της παραίτησης Δάρα

Ο Γιάννης Δάρας βρίσκεται εδώ και 13 μήνες στο πόστο του επικεφαλής και επί ημερών του η ΕΡΤ2 μετατράπηκε σε ΕΡΤ2 Σπορ, κανάλια που έφερε στον Έλληνα τηλεθεατή εκτός από την Basket League και σπορ όπως το βόλεϊ, το χάντμπολ, το πόλο, την κωπηλασία και άλλα. ΟΚ, δεν τα… σπάνε από τηλεθέαση αλλά αν δεν θα τα μεταδώσει η ΕΡΤ, ποιος θα ασχοληθεί;

Ο Δάρας εδώ και καιρό ζητούσε προσλήψεις έμπειρων δημοσιογράφων για το αθλητικό τμήμα καθώς η ΕΡΤ2 Σπορ είχε φτάσει να έχει πάνω από 40 ώρες live μεταδόσεων την εβδομάδα και ο κόσμος δεν επαρκούσε. Δημοσιογράφων που θα προσέφεραν και θα ανακούφιζαν το αθλητικό τμήμα που είναι οριακά από θέμα αντοχών. Ωστόσο εδώ και μερικές εβδομάδες, ο Δάρας άρχισε (για να το πούμε λαϊκά) να μένει στην απέξω και να ενημερώνεται από τους τελευταίους αναφορικά με αποφάσεις για το αθλητικό τμήμα, όπως φερ’ ειπείν την κάλυψη του προσεχούς Μουντιάλ. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν που δεν κλήθηκε εγκαίρως (ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος, θυμίζω…) σε σύσκεψη για το Μουντιάλ με αποτέλεσμα να παραιτηθεί, για λόγους ευθιξίας και αξιοπρέπειας. Τον ενημέρωσαν, υποκριτικά, τελευταία στιγμή και η παραίτηση έφθασε στο γραφείο του προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, λίγη ώρα πριν αρχίσει η συγκεκριμένη σύσκεψη.

Τα καθήκοντα του Δάρα αναλαμβάνει προσωρινά ο Περικλής Μακρής, μέχρι να γίνει προκήρυξη της θέσης (που μπορεί να πάρει κάμποσους μήνες). Και δεν είναι βέβαιο ότι ο Μακρής θα καταθέσει υποψηφιότητα τότε.

Αμέσως μετά την παραίτησή του λοιπόν, ο Δάρας κατέθεσε στην Εισαγγελία στοιχεία προς έρευνα, για παρεμβάσεις, αλλοιώσεις στοιχείων και μεθοδεύσεις σε διαδικασίες προσλήψεων δημοσιογράφων στο Ραδιομέγαρο και ζητά την πλήρη διερεύνηση των περιπτώσεων. Ο Δάρας, άλλωστε, δεν είναι χθεσινός. Εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στην ΕΡΤ, γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις και δέχθηκε, όπως κρίνει ο ίδιος αλλά όπως επιβεβαιώνουν στη στήλη και άλλοι εργαζόμενοι του αθλητικού της ΕΡΤ, «αήθη» και «υπόγειο» πόλεμο ώστε να εξαναγκαστεί να αποχωρήσει. Εν αντιθέσει με άλλους, δεν τον ενδιαφέρει η «καρέκλα», όπως έδειξε με την αποχώρησή του ενώ απέστειλε το εξής e-mail στο αθλητικό τμήμα:

«Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σήμερα υπέβαλα την παραίτηση μου στον Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρίας, τον κ. Γιάννη Παπαδόπουλο. Για προσωπικούς λόγους, που δεν είναι της παρούσης να αναλύσω, δεν θα συνεχίσω στη θέση του Διευθυντή Αθλητικών Προγραμμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου για την άριστη συνεργασία που είχαμε τους 13 αυτούς μήνες. Παρά τις αντιξοότητες, πετύχαμε πολλά, σε όλους τους τομείς και πιστεύω ότι η Αθλητική Διεύθυνση της ΕΡΤ θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία γιατί οι προκλήσεις μπροστά μας είναι πολλές. Θα σταθώ στο πλευρό όποιου με διαδεχθεί, προκειμένου η ΕΡΤ να παραμείνει πρωτοπόρα στη κάλυψη των σημαντικών Αθλητικών Γεγονότων.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς,

Ιωάννης Δάρας»

Η διοίκηση της ΕΡΤ οφείλει πια να απαντήσει, άμεσα, στις καταγγελίες οι οποίες αναγράφονται ρητώς και λεπτομερώς στην επιστολή παραίτησης και να μην περιμένει «επίσημη ενημέρωση από τις δικαστικές αρχές» (όπως προφανώς θα απαντήσει). Τις γνωρίζει. Και κάποιο μέλος της, δείχνει να τις γνωρίζει ακόμη καλύτερα.

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