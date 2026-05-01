Ιδανικό ξεκίνημα πραγματοποίησε η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών στο προκριματικό τουρνουά της 1ης κατηγορίας του World Cup στο Ρότερνταμ, επικρατώντας της Ιταλίας με 15-11 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και δεν έχασε σε κανένα σημείο το προβάδισμα. Έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα με διαφορά τριών τερμάτων (4-7) και διατήρησε το πάνω χέρι, παρά την πίεση που άσκησαν οι Ιταλίδες στην επανάληψη.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο η Ιταλία επιχείρησε την αντεπίθεσή της, μειώνοντας τη διαφορά στο ένα γκολ (10-11 και 11-12), ωστόσο η αντίδραση ήταν άμεση. Με καθαρές επιλογές στην επίθεση και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, η Ελλάδα αύξησε εκ νέου τη διαφορά, φτάνοντας μέχρι και το +4 και «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Η Στεφανία Σάντα σημείωσε τρία τέρματα και αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια του αγώνα, ενώ από τρία γκολ πέτυχε και η Ελευθερία Πλευρίτου.

Η συνέχεια περιλαμβάνει απαιτητικές αναμετρήσεις, με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Ολλανδία το Σάββατο (2/5) και να ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση την Κυριακή (3/5) απέναντι στην Αυστραλία.

Το ματς

Η Ελλάδα άνοιξε το σκορ με την αρχηγό Ελευθερία Πλευρίτου, ωστόσο η απάντηση της Ιταλίας ήταν άμεση, με τη Μπετίνι να ισοφαρίζει σε 1-1 με έξυπνη λόμπα. Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη ανέκτησε γρήγορα το προβάδισμα (1-2), με τη Σιούτη να σκοράρει σε επίθεση με παίκτρια παραπάνω. Οι Ιταλίδες έφεραν εκ νέου το παιχνίδι στα ίσα (2-2) με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τη Ρανάλι, όμως η Πλευρίτου με εξαιρετικό εξάμετρο έδωσε ξανά το προβάδισμα για το 2-3. Η «σκουάντρα ατζούρα» απάντησε εκ νέου για το 3-3 με την Μπιανκόνι από την περιφέρεια, πριν η Μυριοκεφαλιτάκη διαμορφώσει το τελικό σκορ της περιόδου (3-4).

Η Ελλάδα επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της στο δεύτερο οκτάλεπτο και κατάφερε να «χτίσει» σταδιακά μια διαφορά ασφαλείας απέναντι στην Ιταλία, βασιζόμενη στην αποτελεσματικότητα στην επίθεση και τη σταθερότητα στην άμυνα. Το προβάδισμα διευρύνθηκε μέσα από σωστές επιλογές στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των ευκαιριών, με την Πάτρα να σκοράρει για το 3-5 με εξαιρετικό σκαστό σουτ. Λίγο αργότερα, η Βάσω Πλευρίτου ανέβασε τη διαφορά στο 3-6, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο στον ρυθμό του αγώνα. Η Ιταλία προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε προσωρινά σε 4-6 με τη Ραπάλο σε επίθεση με παίκτρια παραπάνω, βρίσκοντας το πρώτο της γκολ στη δεύτερη περίοδο. Ωστόσο, η απάντηση ήταν άμεση, με την Ξενάκη να κερδίζει πέναλτι και να το εκτελεί εύστοχα, διαμορφώνοντας το σκορ του ημιχρόνου.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με την Ελλάδα να αυξάνει τη διαφορά στο 4-8, με τη Μυριοκεφαλιτάκη να σκοράρει σε επίθεση με παίκτρια παραπάνω. Η Ιταλία προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 5-8, με τη συνεργασία των Μπετίνι και Μπιανκόνι να καταλήγει σε γκολ. Η απάντηση ήταν άμεση, με τη Σιούτη να βρίσκει δίχτυα από την περιφέρεια για το 5-9. Στη συνέχεια, η Ιταλία εκμεταλλεύτηκε μία φάση από ριμπάουντ με την Κοτσιέρε, μειώνοντας σε 6-9, ωστόσο η διαφορά επανήλθε στα τέσσερα τέρματα πριν από τη λήξη της περιόδου. Η Μυριοκεφαλιτάκη κέρδισε πέναλτι και η Πάτρα ανέλαβε την εκτέλεση, διαμορφώνοντας το 6-10 που ήταν και το σκορ στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο η Ιταλία μπήκε πιο επιθετικά, παίρνοντας το σπριντ και προσπαθώντας να επιστρέψει στο παιχνίδι, μειώνοντας αρχικά σε 7-10 με γρήγορη συνεργασία και εκτέλεση της Κλατόφσκι. Η πίεση συνεχίστηκε, με την ίδια παίκτρια να σκοράρει ξανά για το 8-10, εκμεταλλευόμενη την επίθεση με παίκτρια παραπάνω. Η Ελλάδα βρήκε άμεση απάντηση, με τη Σάντα να σκοράρει στην παραπάνω για το 8-11, ωστόσο η Ιταλία παρέμεινε κοντά στο σκορ. Η Γκαλιάρντι μείωσε σε 9-11, ενώ η Μπιανκόνι έφερε τη διαφορά στο ένα γκολ (10-11), δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Σε κρίσιμο σημείο, η Κουρέτα πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ στη λήξη του χρόνου της επίθεσης για το 10-12, όμως η Ιταλία απάντησε άμεσα με την Ταμπάνι για το 11-12. Η Σάντα διατήρησε το προβάδισμα, σκοράροντας για το 11-13, ενώ λίγο αργότερα εκμεταλλεύτηκε κόντρα επίθεση και διαμόρφωσε το 11-14, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Στα τελευταία λεπτά, η Σταματοπούλου πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις, ενώ η Πλευρίτου σκόραρε στην κόντρα, σφραγίζοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 1-3, 2-3, 5-5.

ΙΤΑΛΙΑ (Μαουρίτσιο Μιράτσι): Κοντορέλι, Ταμπάνι 1, Λεόνε, Κλατόφσκι 2, Γκαντ, Σερτζόλ, Γκιουστίνι, Μπιανκόνι 3, Μπετίνι 1, Ρανάλι 2, Κοκιέρε 1, Γκαλιάρντι 1, Σεσένα, Πάπι.

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 3, Κουρέτα 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 1, Σιούτη 2, Πάτρα 2, Κρασσά, Βασιλική Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κοτσιώνη, Φουράκη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

Παρασκευή 1 Μαΐου

ΗΠΑ - Ουγγαρία (Α' Όμιλος) 12-8

Ιαπωνία - Ισπανία (Α' Όμιλος) 10-26

Ολλανδία - Αυστραλία (Β' Όμιλος) 14-8

Ιταλία - Ελλάδα (Β' Όμιλος) 11-15

Σάββατο 2 Μαΐου