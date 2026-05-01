Τη βραδιά του Παρί-Μπάγερν, ο Γκουαρδιόλα έβλεπε League One Αγγλίας! (vid)

Εντύπωση προκάλεσε η επιλογή του Καταλανού προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι τη βραδιά της ποδοσφαιρικής... ραψωδίας!

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου... οργίασαν στο Παρίσι, με το 5-4 να αποτυπώνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών στο Champions League και το άθλημα.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα προτίμησε να παρακολουθήσει το Στόκπορτ - Πορτ Βέιλ, παιχνίδι της League One Αγγλίας και μοιραία ερωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση με την Έβερτον στο Μέρσεϊσαϊντ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

«Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είναι όμορφο, σωστά; Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Για παράδειγμα, εγώ είμαι πιο εμφανίσιμος από σένα. Είδα το πρόγραμμα αγώνων, έγραφε Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Μπάγερν Μονάχου, καταστροφικό παιχνίδι. Οι προπονητές δεν είναι καλοί. Σκ@@@ θα έλεγα. Οι παίκτες είναι πραγματικά άθλιοι. Είμαι λάτρης του αγγλικού ποδοσφαίρου, για αυτό πήγα στο Στόκπορτ», ήταν η αφοπλιστική απάντηση του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι και όλοι ξέσπασαν σε γέλια μέσα στην αίθουσα.