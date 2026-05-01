«Άρρωστος» Παναθηναϊκός ο Καλογερόπουλος, πόσταρε Χέις Ντέιβις και ζήτησε… ένα διαρκείας στο ΟΑΚΑ!

Ο Στάθης Καλογερόπουλος είναι ο μεγάλος στόχος Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο πόλο. Η εκπομπή «Άγνωστες υποθέσεις» έδωσε μια διπλή πληροφορία που λέει… πολλά!

Ο διεθνής πολίστας είδε πρώτα τον Παναθηναϊκό να τον προσεγγίζει κι έπειτα τον Ολυμπιακό να μπαίνει σφήνα με μυθική προσφορά που ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

Η νέα μπασκετική εκπομπή του SDNA όμως, έδωσε μια άλλη διάσταση που δεν έχει να κάνει με την οικονομική πρόταση των δύο ομάδων αλλά με κάτι συναισθηματικής αξίας.

Πρώτον, στο πολύ κλειστό προφίλ του αθλητή στο Instagram, το βράδυ της Παρασκευή, υπήρχε ένα story: Το σουτ του Χέις Ντέιβις στην εκπνοή.

Κι όπως αποδείχθηκε δεν ήταν μια τυχαία επιλογή. Το… σκάλισμα στην υπόθεση ανέδειξε μια επιπλέον πτυχή. Ο Καλογερόπουλος είναι… αυτό που λέμε άρρωστος Παναθηναϊκός!

Κι όχι μόνο: Στη διαπραγμάτευση με τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, ζήτησε ένα… διαρκείας της ΚΑΕ προκειμένου να βλέπει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα.

Μένει τις επόμενες ημέρες να φανεί σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του κι αν θα επικρατήσει το συναίσθημα και το κίνητρο ή η μεγαλύτερη πρόταση του Ολυμπιακού.