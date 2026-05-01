ΟΦΗ: Ο Κόντης ευχαρίστησε τους συνεργάτες του (pic)

Το δικό του «ευχαριστώ» μέσω Instagram είπε στους Αλέξανδρο Τζιόλη, Διονύση Χιώτη και Ευθύμη Κυπριανού ο προπονητής του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η ανάρτηση του Χρήστου Κόντη για τους... αφανείς ήρωες της επιτυχίας:

«Χρόνια συνεργασίας. Διαφωνίες, αμφισβήτηση, διαφορετικές απόψεις — πάντα με ένα στόχο: να βρούμε την καλύτερη λύση.

Δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά πάντα κινούμαστε ως ένα.

Οι ίδιοι άνθρωποι, κάθε φορά. Σε κάθε ομάδα. Γιατί εμπιστοσύνη σαν αυτή δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη.

Ευχαριστώ για όλα όσα φέρνετε — τη δουλειά, την ειλικρίνεια, τα πρότυπα και τον τρόπο που στέκεστε δίπλα ο ένας στον άλλον σε όλα αυτά.

Τα καταφέραμε ΜΑΖΙ».