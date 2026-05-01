Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια: «Μόνο μία νίκη ακόμα» (vid)

Σύντομη και ξεκάθαρη ήταν η ομίλια του Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του μετά το 2-0 στην σειρά με την Βαλένθια, τονίζοντας πως χρειάζονται ακόμα μία νίκη.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε ακόμα ένα μεγάλο «διπλό» στην Ισπανία και έτσι επιστρέφει στην Αθήνα με την σειρά στο 2-0 υπέρ του.

Στα αποδυτήρια της «Roig Arena» μετά τη νίκη, ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε πολλά να πει στους παίκτες του και έστειλε απλά ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Πως χρειάζονται ακόμα μία νίκη για την πρόκριση στο Final-Four.

«Ένα πράγμα θα πω. Ότι χρειαζόμαστε μόνο μία νίκη ακόμα» ήταν το ξεκάθαρο του Τούρκου τεχνικού.

