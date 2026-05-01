«Μάχη»...παραμονής της Τζιρόνα με Βαλένθια

«Στέψη» πριν ή μετά το clasico; Αυτό είναι το μόνο ερώτημα που απομένει να απαντηθεί, αναφορικά με την κατάκτηση του τίτλου στη La Liga, με την Μπαρτσελόνα να αναμένει απλά τη μαθηματική επιβεβαίωση του 29ου πρωταθλήματος στην ιστορία της.

Πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν, οι «μπλαουγκράνα» έχουν εξασφαλίσει μία διαφορά έντεκα βαθμών έναντι της Ρεάλ και ενδέχεται να πανηγυρίσουν τον τίτλο από το βράδυ της Κυριακής (3/5).

Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει αρχικά οι ίδιοι να περάσουν νικηφόρα το Σάββατο (2/5) από την Παμπλόνα, όπου τους περιμένει η Οσασούνα, και εν συνεχεία η «μισητή» συμπολίτισσά τους Εσπανιόλ να «κόψει» βαθμούς από τους «μερένγκες». Αν το παραπάνω σενάριο δεν επαληθευτεί, οι Καταλανοί θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να «σφραγίσουν» το πρωτάθλημα στο μεγάλο ντέρμπι της 10ης Μαΐου με τη Ρεάλ στο «Spotify Καμπ Νου».

Αν, πάλι, η ομάδα του Χάνσι Φλικ στεφθεί πρωταθλήτρια από αυτή την αγωνιστική, όλη η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει με τη συζήτηση για το αν οι Μαδριλένοι θα κάνουν το καθιερωμένο pasillo πριν την έναρξη του clasico...

Με τον τίτλο να έχει κριθεί, τις θέσεις της τετράδας να έχουν επίσης «κλειδώσει» ουσιαστικά και την Μπέτις να είναι πέμπτη και να... περιμένει για το έξτρα εισιτήριο για το Champions League (η Ισπανία μονομαχεί με τη Γερμανία για την προνομιούχο δεύτερη θέση στη φετινή κατάταξη της UEFA, πίσω από την Αγγλία), το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μάχη για 1-2 ευρωπαϊκά εισιτήρια και για την παραμονή.

Η κατάσταση είναι τόσο ρευστή που, αν και απομένουν μόλις πέντε αγωνιστικές, υπάρχουν ομάδες στη μέση της βαθμολογίας που ελπίζουν σε έξοδο στην Ευρώπη και ταυτόχρονα κινδυνεύουν με υποβιβασμό! Στο πλαίσιο αυτό, η Σεβίλη δίνει τη Δευτέρα (4/5) έναν «τελικό» με την κυπελλούχο και άνευ άγχους Σοσιεδάδ, όπου χρειάζεται απαραιτήτως τη νίκη για να βγει από τη ζώνη του υποβιβασμού. Καθοριστικό είναι το «μικρό» ντέρμπι της Μαδρίτης, μεταξύ της Χετάφε (που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο) και της Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία είναι στη μέση της βαθμολογίας, αλλά έχει παράλληλα τους ημιτελικούς του Conference League με τη Στρασμπούρ.

Πολύ κρίσιμη βαθμολογικά είναι η αποψινή (1/5) αναμέτρηση της Τζιρόνα με τη Μαγιόρκα, ενώ η Βαλένθια έχει τεράστια ευκαιρία να κάνει «άλμα» παραμονής στην κατηγορία, καθώς υποδέχεται την Ατλέτικο, η οποία αναμένεται να παραταχθεί με αναπληρωματικούς και παίκτες από την ακαδημία, στο ενδιάμεσο των ημιτελικών του Champions League με την Άρσεναλ.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος:

Τζιρόνα-Μαγιόρκα 1/5

Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 2/5

Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης 2/5

Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2/5

Οσασούνα-Μπαρτσελόνα 2/5

Θέλτα-Ελτσε 3/5

Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 3/5

Μπέτις-Οβιέδο 3/5

Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης 3/5

Σεβίλη-Σοσιεδάδ 4/5





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)