Πίζα-Λέτσε και στο...βάθος απονομή τίτλου

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου βρίσκεται στο +10 από τη Νάπολι και στο +12 από τη Μίλαν, τέσσερις «στροφές» πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Αυτό σημαίνει ότι, αν οι «νερατζούρι», οι οποίοι υποδέχονται το βράδυ της Κυριακής (3/5, 21:45) την Πάρμα, πάρουν τους τρεις βαθμούς στο «Τζιουζέπε Μεάτσα», θα διατηρήσουν -στη χειρότερη περίπτωση- τη διαφορά από τους «διώκτες» τους, η οποία δεν θα μπορεί να καλυφθεί στα τρία ματς που θα απομένουν μέχρι το πέσιμο της «αυλαίας».
Πάντως, η Ίντερ μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο πριν καν δώσει τον αγώνα με την Πάρμα, ωστόσο, για να πραγματοποιηθεί αυτό το... σενάριο, θα πρέπει η Νάπολι να ηττηθεί το Σάββατο (2/5, 19:00) στο Κόμο από την... παρέα του Τάσου Δουβίκα και η Μίλαν να μη νικήσει στο Σασουόλο την τοπική ομάδα το απόγευμα της Κυριακής (3/5, 16:00).
Στο μεταξύ, στη «μάχη» για την κατάκτηση της τέταρτης θέσης, η οποία οδηγεί στο Champions League, η Γιουβέντους φιλοξενεί την -προτελευταία της βαθμολογίας- Βερόνα, η Κόμο υποδέχεται τη Νάπολι, ενώ η Ρόμα φιλοξενεί τη Φιορεντίνα, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται η 35η αγωνιστική.
Το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
- Πίζα-Λέτσε 1/5
- Ουντινέζε-Τορίνο 2/5
- Κόμο-Νάπολι 2/5
- Αταλάντα-Τζένοα 2/5
- Μπολόνια-Κάλιαρι 3/5
- Σασουόλο-Μίλαν 3/5
- Γιουβέντους-Βερόνα 3/5
- Ίντερ-Πάρμα 3/5
- Κρεμονέζε-Λάτσιο 4/5
- Ρόμα-Φιορεντίνα 4/5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)
- Ίντερ 79 --Champions League--
- Νάπολι 69
- Μίλαν 67
- Γιουβέντους 64
- Κόμο 61
- Ρόμα 61
- Αταλάντα 54
- Λάτσιο 48
- Μπολόνια 48
- Σασουόλο 46
- Ουντινέζε 44
- Πάρμα 42
- Τορίνο 41
- Τζένοα 39
- Φιορεντίνα 37
- Κάλιαρι 36
- Λέτσε 29
- Κρεμονέζε 28
- Βερόνα 19
- Πίζα 18