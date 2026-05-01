Πίζα-Λέτσε και στο...βάθος απονομή τίτλου

Τη δυνατότητα να στεφθεί πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της έχει η Ίντερ στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το διάστημα 1-4 Μαΐου η Serie A.

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου βρίσκεται στο +10 από τη Νάπολι και στο +12 από τη Μίλαν, τέσσερις «στροφές» πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Αυτό σημαίνει ότι, αν οι «νερατζούρι», οι οποίοι υποδέχονται το βράδυ της Κυριακής (3/5, 21:45) την Πάρμα, πάρουν τους τρεις βαθμούς στο «Τζιουζέπε Μεάτσα», θα διατηρήσουν -στη χειρότερη περίπτωση- τη διαφορά από τους «διώκτες» τους, η οποία δεν θα μπορεί να καλυφθεί στα τρία ματς που θα απομένουν μέχρι το πέσιμο της «αυλαίας».

Πάντως, η Ίντερ μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο πριν καν δώσει τον αγώνα με την Πάρμα, ωστόσο, για να πραγματοποιηθεί αυτό το... σενάριο, θα πρέπει η Νάπολι να ηττηθεί το Σάββατο (2/5, 19:00) στο Κόμο από την... παρέα του Τάσου Δουβίκα και η Μίλαν να μη νικήσει στο Σασουόλο την τοπική ομάδα το απόγευμα της Κυριακής (3/5, 16:00).



Στο μεταξύ, στη «μάχη» για την κατάκτηση της τέταρτης θέσης, η οποία οδηγεί στο Champions League, η Γιουβέντους φιλοξενεί την -προτελευταία της βαθμολογίας- Βερόνα, η Κόμο υποδέχεται τη Νάπολι, ενώ η Ρόμα φιλοξενεί τη Φιορεντίνα, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται η 35η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Πίζα-Λέτσε 1/5

Ουντινέζε-Τορίνο 2/5

Κόμο-Νάπολι 2/5

Αταλάντα-Τζένοα 2/5

Μπολόνια-Κάλιαρι 3/5

Σασουόλο-Μίλαν 3/5

Γιουβέντους-Βερόνα 3/5

Ίντερ-Πάρμα 3/5

Κρεμονέζε-Λάτσιο 4/5

Ρόμα-Φιορεντίνα 4/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)