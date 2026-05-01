MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Πίζα-Λέτσε και στο...βάθος απονομή τίτλου

Ποδόσφαιρο
0
Τη δυνατότητα να στεφθεί πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της έχει η Ίντερ στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το διάστημα 1-4 Μαΐου η Serie A.

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου βρίσκεται στο +10 από τη Νάπολι και στο +12 από τη Μίλαν, τέσσερις «στροφές» πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Αυτό σημαίνει ότι, αν οι «νερατζούρι», οι οποίοι υποδέχονται το βράδυ της Κυριακής (3/5, 21:45) την Πάρμα, πάρουν τους τρεις βαθμούς στο «Τζιουζέπε Μεάτσα», θα διατηρήσουν -στη χειρότερη περίπτωση- τη διαφορά από τους «διώκτες» τους, η οποία δεν θα μπορεί να καλυφθεί στα τρία ματς που θα απομένουν μέχρι το πέσιμο της «αυλαίας». 

Πάντως, η Ίντερ μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο πριν καν δώσει τον αγώνα με την Πάρμα, ωστόσο, για να πραγματοποιηθεί αυτό το... σενάριο, θα πρέπει η Νάπολι να ηττηθεί το Σάββατο (2/5, 19:00) στο Κόμο από την... παρέα του Τάσου Δουβίκα και η Μίλαν να μη νικήσει στο Σασουόλο την τοπική ομάδα το απόγευμα της Κυριακής (3/5, 16:00).
 
Στο μεταξύ, στη «μάχη» για την κατάκτηση της τέταρτης θέσης, η οποία οδηγεί στο Champions League, η Γιουβέντους φιλοξενεί την -προτελευταία της βαθμολογίας- Βερόνα, η Κόμο υποδέχεται τη Νάπολι, ενώ η Ρόμα φιλοξενεί τη Φιορεντίνα, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται η 35η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

  • Πίζα-Λέτσε           1/5
  • Ουντινέζε-Τορίνο     2/5
  • Κόμο-Νάπολι          2/5
  • Αταλάντα-Τζένοα      2/5
  • Μπολόνια-Κάλιαρι     3/5
  • Σασουόλο-Μίλαν       3/5
  • Γιουβέντους-Βερόνα   3/5
  • Ίντερ-Πάρμα          3/5
  • Κρεμονέζε-Λάτσιο     4/5
  • Ρόμα-Φιορεντίνα      4/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)

  1. Ίντερ         79 --Champions League--
  2. Νάπολι        69
  3. Μίλαν         67
  4. Γιουβέντους   64
  5. Κόμο          61
  6. Ρόμα          61
  7. Αταλάντα      54
  8. Λάτσιο        48
  9. Μπολόνια      48
  10. Σασουόλο      46
  11. Ουντινέζε     44
  12. Πάρμα         42
  13. Τορίνο        41
  14. Τζένοα        39
  15. Φιορεντίνα    37
  16. Κάλιαρι       36
  17. Λέτσε         29
  18. Κρεμονέζε     28
  19. Βερόνα        19
  20. Πίζα          18
Πίζα-Λέτσε και στο...βάθος απονομή τίτλου