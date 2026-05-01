Ολυμπιακός για το Game 2: «Ακόμα μία μέρα στο γραφείο για τον MVP Βεζένκοφ» (vid)

Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε την Μονακό στο ΣΕΦ για το Game 2 των play-offs και πήρε μία άνετη νίκη με 94-64. Έτσι, έκανε το 2-0 και ψάχνει ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα για την πρόκριση στα play-offs.
Ο Σάσα Βεζένκοφ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 20:00 στο παρκέ. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του στα social media και έγραψε: «Το Game 2 ήταν ακόμα μία μέρα στο γραφείο για τον MVP Σάσα Βεζένκοφ».
Game 2 was just another day at the office for the MVP, Sasha Vezenkov! — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 1, 2026