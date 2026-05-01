Φιάσκο η προσπάθεια Ινφαντίνο να συμφιλιώσει Παλαιστίνη και Ισραήλ! (vid)

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στο 76ο συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ του Καναδά προσπάθησε να... ενώσει τους δύο προέδρους των επίμαχων χωρών ενόψει του επερχόμενου Μουντιάλ.

Στην εκδήλωση και στη σκηνή βρέθηκαν τόσο ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Παλαιστίνης Ζιμπρίλ Αγιούμπ όσο και ο αντίστοιχος του Ισραήλ, με τον Αγιούμπ να αρνείται να δώσει το χέρι του και να αποχωρεί από τη σκηνή.

Παρόλα αυτά, σε δήλωσή του ο πρόεδρος της FIFA, φάνηκε σίγουρος πως το Ιράν θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ σε ένα ακόμα γεγονός που έχει «σημαδέψει» το Παγκόσμιο Κύπελλο.

