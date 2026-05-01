Μπαρτζώκας: «Μας τιμά η παρουσία του Μπεντιλίμπαρ - Μακράν κορυφαίος ο κόσμος του Ολυμπιακού»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και το 2-0 στην σειρά με την Μονακό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε τα καλύτερα να πει για τους «ερυθρόλευκους» οπαδούς και ξεχώρισε την παρουσία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Θα ήθελα να συγχαρώ τους παίκτες και τους φιλάθλους μας. Ήταν μια φανταστική νύχτα για εμάς. Χρειαζόταν να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Ήμασταν συμπαγείς επιθετικά και αμυντικά στο δεύτερο και στο τέταρτο δεκάλεπτο κυρίως ήμασταν πολύ καλοί. Από την άλλη πρέπει να αποδεχθούμε και το γεγονός ότι η τόσο ταλαντούχα Μονακό έχασε και τους Μάικ Τζέιμς και Ντάνιελ Τάις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιου και φυσικά ήταν δύσκολο να ακολουθήσει τον ρυθμό της αναμέτρησης με ένα μειωμένο ρόστερ, όταν εμείς παίζαμε με 12 παίκτες».

Για το τι παράδειγμα θα δώσει για το τρίτο παιχνίδι ώστε να εφιστήσει την προσοχή στους παίκτες του: «Φυσικά και θέλει προσοχή. Δεν νομίζω κανεις από τους παίκτες μας να πιστεύει ότι υπάρχει παιχνίδι Playoff που είναι εύκολο. Νομίζω ότι έχουμε μια πληρότητα και μια ετοιμότητα από όλους τους παίκτες που επιλέγονται για να παίξουν. Ακόμα και αν κάποιοι από παιχνίδι σε παιχνίδι μπορεί να μην έχουν την ίδια απόδοση, δείχνουν την ετοιμότητα να παίξουν το παιχνίδι με βάση το πώς πρέπει να το κάνουν. Δεν θα δώσω κάποιο παράδειγμα τώρα. Το παράδειγμα με την Σιένα ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα, είναι να κερδίσουμε το επόμενο ματς, γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και όχι να πούμε ότι έχουμε τρεις ευκαιρίες για μία νίκη. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε με το παιχνίδι στο Μόντε Κάρλο για να κερδίσουμε και να πάμε στο Final 4».

Για το τι του θύμισε η ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ: «Δεν μπορεί να με νοιάζει εμένα το ποιος έρχεται στην κερκίδα. Μας τιμά που έρχονται, αλλά είναι να μιλήσω για κάποιον, αυτός είναι ο κόουτς Μεντιλίμπαρ, τον οποίον αγαπώ ιδιαίτερα. Οι άλλοι όλοι που έρχονται, χαρά μας είναι και φυσικά τιμή για τον Ολυμπιακό. Όσο για την ατμόσφαιρα που λέτε, έχω δει τέτοια πράγματα και στο παρελθόν επειδή είμαι παλιός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία. Όλοι όσοι είμαστε εδώ, ξέρουμε ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού, είναι μακράν ο κορυφαίος».

Για το τι είναι προτιμότερο για μια ομάδα πριν τα Final 4, η ξεκούραση ή ο αγωνιστικός ρυθμός: «Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε αυτο. Διάβασα μια ανάλυση ότι δεν συμφέρει τον Ολυμπιακό να πάει με 3-0 στο Final 4. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε; Να κάτσουμε να χάσουμε; Εγώ διαβάζω τους τίτλους γιατί δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συλλογιστική. Εδώ η δουλειά μας είναι να κερδίζουμε όποιο ματς παίζουμε. Αν τώρα αρχίσουμε και σκεφτόμαστε να μην βγούμε πρώτοι, να μην τελειώσουμε τη σειρά στα τρία παιχνίδια... Αυτή τη στιγμή ο καθένας που εκφράζει άποψη στο μπάσκετ, έχει και δίκιο και άδικο με βάση του ότι το λέει εκ του ασφαλούς. Εδώ δεν υπάρχει άλλη φιλοσοφία, εκτός από το ότι πρέπει να κερδίσεις το επόμενο ματς και ό,τι είναι να έρθει, θα το αντιμετωπίσουμε».