Άρης Betsson: Επενδύει στις ακαδημίες ο Σιάο, το γυναικείο και οι εξελίξεις με το Παλέ

Πέρα από τον αγωνιστικό σχεδιασμό της τρέχουσας και της επόμενης σεζόν, στον Άρη Betsson δουλεύουν καθημερινά το θέμα του γηπέδου και τις προϋποθέσεις παραχώρησής του στην ΚΑΕ από την κυβέρνηση, ενώ παράλληλα υπάρχει ο στόχος της επένδυσης και σε άλλα τμήματα των κιτρινόμαυρων.

Ψηλά στην ατζέντα των ανθρώπων της ΚΑΕ Άρης Betsson βρίσκεται το Παλέ και η πιθανή παραχώρησή του από το κράτος. Οι κιτρινόμαυροι έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις πριν από πέντε μήνες και σε πρώτη φάση η πλευρά της κυβέρνησης είναι θετική σε όσα ζητούνται. Ωστόσο, αυτή η αρχική συμφωνία θα πρέπει να αποτυπωθεί επισήμως με υπογραφές, και μέχρι τις αρχές Ιουνίου οι άνθρωποι του Άρη αισιοδοξούν για οριστικές εξελίξεις.

Η ΚΑΕ, από την πλευρά της, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ξεκινήσει τις εργασίες αναμόρφωσης του Παλέ. Αυτές αφορούν την τοποθέτηση εξτρά κερκίδας πίσω από την μπασκέτα και στη θέση του βοηθητικού γηπέδου, με τις σχετικές στατικές μελέτες να έχουν ήδη γίνει. Μαζί μάλιστα με άλλες εργασίες που έχουν προβλεφθεί να γίνουν, η χωρητικότητα του γηπέδου μπορεί να αυξηθεί κατά 1.000-1.500 θέσεις.

Για το ζήτημα αυτό υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, γίνονται καθημερινά επαφές με όλους τους αρμόδιους, έχει εκπονηθεί συγκεκριμένο πλάνο και έχει γίνει όλη η προεργασία από την ΚΑΕ Άρης, η οποία είναι έτοιμη ακόμα και άμεσα για να ξεκινήσουν οι εργασίες από τη στιγμή που θα μπουν τελικές οι υπογραφές. Να σημειωθεί πως ο στόχος είναι η νέα κερκίδα, όπως και όλες οι εργασίες στο μέρος του αγωνιστικού χώρου να είναι έτοιμες στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, με το χρονικό διάστημα υλοποίησης τους να υπολογίζονται στους 3-4 μήνες.

Η επένδυση στις ακαδημίες και οι σκέψεις για το γυναικείο

Πέρα από το πλάνο για την αγωνιστική ανέλιξη της ανδρικής ομάδας, η κιτρινόμαυρη διοίκηση στοχεύει και στην ανάδειξη - επένδυση των ακαδημιών. Σε άμεση συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, οι διοικούντες προχώρησαν σε συμφωνία με τον ΑΣ Άρης, τη «μητέρα» του συλλόγου», για την παραχώρηση στην ΚΑΕ της Ακαδημίας +12 ετών. Κάτι που σημαίνει πως ο Άρης επενδύει στο μέλλον και στα νέα παιδιά, καθώς θα έχει υπό την σκέπη του όλα τα τμήματα από τις ηλικίες 12-17 ετών, μαζί δηλαδή με το Παιδικό και το Εφηβικό, ενώ τα μικρότερα τμήματα θα παραμείνουν στον Ερασιτέχνη και υπάρχει διαρκώς συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, υπάρχει έντονη σκέψη για την επένδυση της ΚΑΕ Άρης και στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Α1 κατηγορία, παραμένοντας φέτος αήττητο στο πρωτάθλημα της Α2. Στόχος της νέας ιδιοκτησίας είναι να υπάρξει ένας ενιαίος μπασκετικός Άρης και όλα τα τμήματα (Ανδρικό, Γυναικείο, Εφηβικό, Παιδικό) να βρίσκονται υπό την σκέπη της ΚΑΕ. Eπιπροσθέτως, στο πλαίσιο των καθημερινών επαφών με τον ΑΣ Άρης, επιτεύχθηκε συμφωνία για το ποσό που θα λαμβάνει ο τελευταίος αναφορικά με τα εισιτήρια της ΚΑΕ, ενώ θα υπάρξει βοήθεια προς τον Ερασιτέχνη και στο κομμάτι των χορηγιών.