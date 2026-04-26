Σύρραξη στο Τίμπεργουλβς-Νάγκετς: Έτρεξε όλο το γήπεδο ο Γιόκιτς και τα έβαλε με τον ΜακΝτάνιελς (vid)

Το Game 4 ανάμεσα στους Μινεσότα Τϊμπεργουλβς και τους Ντένβερ Νάγκετς ολοκληρώθηκε με σύρραξη και τους Νίκολα Γιόκιτς και Τζούλιους Ραντλ να αποβάλλονται.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς πήραν τη νίκη με 112-96 απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς και πλέον προηγούνται με 3-1 στην σειρά. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, ο οποίος με 1,3” στο χρονόμετρο ευστόχησε σε ένα lay-up ολομόναχος.

Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν χάρηκε με αυτή την κίνηση και έτρεξε όλο το γήπεδο για να τα βάλει μαζί του. Δεν άργησαν να εμπλακούν και οι δύο πάγκοι, με τον αγώνα να ολοκληρώνεται με σύρραξη.

Μετά την εξέταση των όσων έγιναν, οι διαιτητές απέβαλλαν από τον αγώνα τόσο τον Γιόκιτς όσο και τον Τζούλιους Ραντλ.

To Game 5 θα γίνει στις 28/4 και οι Νάγκετς ελπίζουν πως με τον κόσμο τους στο πλευρό τους θα καταφέρουν να… μείνουν ζωντανοί και να μειώσουν σε 3-2.

