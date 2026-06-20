Καμία σκέψη αποχώρησης για τον Φαν ντε Φεν από την Τότεναμ

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ολλανδού αμυντικού κάποια μεταγραφή προς την Λίβερπουλ ή την Μπαρτσελόνα, καθώς δεν υπάρχει καμία σχετική κίνηση σε εξέλιξη.
Στην Τότεναμ θεωρούν τον 25χρονο στόπερ βασικό κομμάτι του αγωνιστικού τους σχεδιασμού για τα επόμενα χρόνια, ενώ και ο προπονητής της ομάδας, έχει ξεκαθαρίσει πως επιθυμεί την παραμονή του στο ρόστερ.
Ως εκ τούτου, οι Λονδρέζοι δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο πώλησής του και όλα δείχνουν ότι ο Φαν ντε Φεν θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της αμυντικής γραμμής των «Σπερς» και τη νέα σεζόν