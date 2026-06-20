Καμία σκέψη αποχώρησης για τον Φαν ντε Φεν από την Τότεναμ

Ο Μίκι Βαν Ντε Φε δεν αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Τότεναμ το φετινό καλοκαίρι, παρά τα σενάρια που τον συνέδεσαν με κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ολλανδού αμυντικού κάποια μεταγραφή προς την Λίβερπουλ ή την Μπαρτσελόνα, καθώς δεν υπάρχει καμία σχετική κίνηση σε εξέλιξη.

Στην Τότεναμ θεωρούν τον 25χρονο στόπερ βασικό κομμάτι του αγωνιστικού τους σχεδιασμού για τα επόμενα χρόνια, ενώ και ο προπονητής της ομάδας, έχει ξεκαθαρίσει πως επιθυμεί την παραμονή του στο ρόστερ.

Ως εκ τούτου, οι Λονδρέζοι δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο πώλησής του και όλα δείχνουν ότι ο Φαν ντε Φεν θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της αμυντικής γραμμής των «Σπερς» και τη νέα σεζόν