Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Λιντέλ για δύο χρόνια ο Άρης Betsson

Παίκτης του Άρη Betsson και επίσημα αποτελεί ο Ι Τζέι Λιντέλ, με την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 25χρονος Αμερικανός φόργουορντ ύψoυς 1,98μ. είναι η πρώτη επίσημη μεταγραφή του Άρη για τη φετινή σεζόν και το SDNA είχε ενημερώσει σχετικά με αυτή την εξέλιξη στις αρχές Ιουνίου.

Ο Λιντέλ με εμπειρία από το ΝΒΑ όπου έπαιξε σε Πέλικανς, Μπουλς και Νετς, έρχεται να δώσει στο σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έναν πολυδιάστατο ρόλο, καθώς μπορεί να παίξει σε διαφορετικά σχήματα, καλύπτοντας και τις θέσεις «3» και «5». Η βασική του θέση είναι αυτή του πάουερ φόργουορντ και ένα από τα προτερήματά του είναι πως μπορεί να μαρκάρει σχεδόν κάθε αντίπαλο παίκτη.

Αναφέρει σχετικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του E.J. Liddell για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο E.J. Liddell είναι γεννηθείς στις 18 Δεκεμβρίου του 2000 και με ύψος 1.98μ. αγωνίεται στη θέση του πάουερ φόργουορντ.

Ο νέος αθλητής του ΑΡΗ Betsson φοίτησε στο Belleville High School-West. Το 2019 ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του στο φημισμένο Ohio State, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές σεζόν. Τη δεύτερη χρονιά μέτρησε 16.2 πόντους, 6.7 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και την τρίτη είχε 19.4 πόντους, 7.9 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ, 2.5 κοψίματα, επιδόσεις που του χάρισαν μία θέση στην First Team All-Big Ten.

Οι εντυπωσιακές χρονιές του, τον οδήγησαν στην απόφαση να δηλώσει πρόωρη συμμετοχή στο ντραφτ, το 2022. Επιλέχθηκε στο νούμερο 41 από τους New Orleans Pelicans. Όμως κατά τη διάρκεια του Summer League υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και έχασε τη ρούκι χρονιά του.

Το 2023 υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τους Pelicans και ένα χρόνο αργότερα συμπεριλήφθηκε στο «πακέτο» παικτών που δόθηκαν στους Atlanta Hawks για την απόκτηση του Dejounte Murray. Τον Σεπτέμβριο του 2024 υπέγραψε στους Chicago Bulls και ένα χρόνο αργότερα στους Brooklyn Nets, στους οποίους μέτρησε 5.7 πόντους και 2.7 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στο τέλος της σεζόν».