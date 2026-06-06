Συμφώνησε με τον NBAer Λιντέλ για δύο χρόνια ο Άρης (vid)

Ο Άρης προχώρησε σε συμφωνία με τον Ι Τζέι Λιντέλ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Σε μία από τις πρώτες κινήσεις ενίσχυσης ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου προχωράει ο Άρης, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ι Τζέι Λιντέλ για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών. Πρόκειται επί της ουσίας για την πρώτη περίπτωση που θεωρείται «κλεισμένη», ενώ την ίδια κατάληξη αναμένεται να έχουν και οι υποθέσεις των Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, Άνταμ Μοκόκα και Κεμ Μπιρτς, όπως και του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.

Ο 25χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ, που αγωνίζεται κυρίως στη θέση «4» ύψoυς 1,98μ., αναμένεται να αποτελέσει νέο μέλος του ρόστερ των «κιτρινόμαυρων». Την περασμένη σεζόν βρισκόταν στο δυναμικό των Μπρούκλιν Νετς, αποκτώντας πολύτιμες παραστάσεις από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Εκεί, στη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 5,7 πόντoυς με 34,6% στο τρίποντο και 2,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 26 αγώνων, ενώ το κορυφαίο του ματς ήταν κόντρα στους Πέισερς τον περασμένο Απρίλιο, όπου είχε 26 πόντους και 10 ριμπάουντ. Την προηγούμενη διετία είχε μικρότερο ρόλο στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς (2023-24) και στους Σικάγο Μπουλς (2024-25).

Οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια και απομένουν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Να σημειωθεί πως ο Λιντέλ προορίζεται να καλύψει τη θέση "4" μαζί με τον Αμίν Νουά, εφόσον δεν αλλάξουν τα δεδομένα με το Euroleague out του Γάλλου.