Από την Τουρκ Τέλεκομ στη Χάποελ Ιερουσαλήμ ο Τζαλίν Σμιθ

Την απόκτηση του Τζαλίν Σμιθ ανακοίνωσε για τα επόμενα δύο χρόνια η Χάποελ Ιεσρουσαλήμ.

Ο 31χρονος Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-28 και θα δώσει εμπειρία και ποιότητα στη νέα του ομάδα, καθώς έχει αγωνιστεί και στη Euroleague με τις Άλμπα Βερολίνου (2021-23), Βίρτους Μπολόνια (2023) και Παρτιζάν (2023-24).

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την Τουρκ Τέλεκομ, έχοντας 12,2 πόντους, 2,6 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο στο τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ αντίστοιχα στο Eurocup είχε 13,3 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

«Ήρθα με μεγάλο κίνητρο και θα κάνω ό,τι μπορώ για να συμβάλω στην επιτυχία της ομάδας», είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος την περίοδο 2024-25 συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα του Eurocup, αγωνιζόμενος τότε με την Μπαχτσεσεχίρ.