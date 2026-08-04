Πέθανε στον ύπνο του 34χρονος αθλητής του UFC!

Ο αθλητής του UFC, Άλαν Νασιμέντο υπέστη ανακοπή στον ύπνο του και πέθανε μόλις στα 34 του χρόνια.

Το UFC σόκαρε τους φαν των ΜΜΑ με ένα θλιβερό ποστάρισμα που έκανε πριν λίγη ώρα, για να ενημερώσει σχετικά με τον θάνατο του flyweight, Άλαν Νασιμέντο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του οργανισμού, ο 34χρονος αθλητής υπέστη ανακοπή στον ύπνο του και παρότι στο σημείο έφτασαν άμεσα για να τον βοηθήσουν διασώστες, οι προσπάθειες ανάνηψης δεν απέφεραν καρπούς.

Ο Νασιμέντο ήταν πολύ αγαπητός στο κοινό των μαχητικών αθλημάτων και το ρεκόρ του στις ΜΜΑ ήταν 22-7.

To UFC στην ανάρτηση που έκανε έγραψε:

“Το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου ο αγαπητός μας flyweight μαχητής, Άλαν Νασιμέντο, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί πιθανότατα ανακοπή κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Παρά τις προσπάθειες της ιατρικής ομάδας που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια στρέφονται στην οικογένεια, τους φίλους, τους συναθλητές και τα αγαπημένα πρόσωπα του Άλαν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή“.