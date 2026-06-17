Βετεράνοι ΠΑΟΚ: «Ευχαριστούμε τον Λουτσέσκου, στηρίζουμε και εμπιστευόμαστε τον Ιβάν Σαββίδη»

Οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ ευχαρίστησαν τον Ραζβάν Λουτσέσκου για την πολυετή προσφορά του στον Δικέφαλο, κάνοντας ξεκάθαρη την στήριξη και την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του Ιβάν Σαββίδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση τους:

«Μετά από μία χρονιά, που ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που δεν θα ήθελε κανείς μας, παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στην αγαπημένη μας ομάδα.

Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Ράζβαν Λουτσέσκου για την πολύτιμη προσφορά του στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Αναγνωρίζουμε ότι στον χώρο του ποδοσφαίρου, τον οποίο υπηρετήσαμε, οι κύκλοι ανοίγουν και κλείνουν και κατανοούμε ότι κάποια στιγμή όλα φτάνουν στο τέλος τους και γίνεται μια νέα αρχή.

Παράλληλα, θα υποδεχθούμε τον νέο προπονητή της ομάδας μας, όποιος κι αν είναι αυτός, και θα σταθούμε στο πλευρό του με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να έχει την απαραίτητη στήριξη για να παρουσιάσει το έργο του. Άλλωστε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στο ποδόσφαιρο όλοι και όλα κρίνονται στην πράξη και μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.

Οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εκφράζουμε τη στήριξή μας και την εμπιστοσύνη μας στον πρόεδρο Ιβάν Σαββίδη. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε ο ΠΑΟΚ μας να παραμένει πρωταγωνιστής σε όλα τα επίπεδα, όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην ηγεσία της ΠΑΕ.

Με ενότητα, πίστη και αγάπη για την ομάδα μας, συνεχίζουμε όλοι μαζί για το καλό του συλλόγου και είμαστε σίγουροι ότι θα χαρούμε νέες επιτυχίες.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βετεράνων του ΠΑΟΚ».