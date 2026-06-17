ΠΑΟΚ: Η πρώτη αντίδραση του Λουτσέσκου και το σχόλιο για την ευρωπαϊκή κλήρωση

Λίγες ώρες πριν την ευρωπαϊκή κλήρωση του ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε το παρών σε μία εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του πατέρα του - Η πρώτη αντίδραση του Ρουμάνου τεχνικού για τα τεκταινόμενα και την κλήρωση.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε το πρωί της Τετάρτης (17/6) το παρών σε εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του πατέρα του, Μιρτσέα, και κλήθηκε να σχολιάσει το ζευγάρι Ντιναμό Κιέβου – Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει πως αργότερα η κληρωτίδα θα έφερνε τον νικητή στο δρόμο του ΠΑΟΚ!

Ο έμπειρος τεχνικός ρωτήθηκε για τη Ντιναμό Κιέβου δεδομένου πως συνδέθηκε άρρηκτα ο πατέρας του αλλά και για τη «μάχη» της ρουμανικής ομάδας.

Ο Λουτσέσκου στάθηκε στη σημασία που είχε η ουκρανική ομάδα για τον Μίρτσεα, σημειώνοντας πως:

«Η Ντιναμό Κιέβου είναι ο τελευταίος σύλλογος που προπόνησε ο πατέρας μου και μπορώ να πω ότι ήταν μία από τις ομάδες που αγάπησε περισσότερο. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ αποτελεί επίσης ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του, αλλά και για την οικογένειά μας. Ωστόσο, η Ντιναμό Κιέβου ήταν η ομάδα που του έδωσε ξανά ζωή.

Μετά το τέλος της συνεργασίας του με την εθνική Τουρκίας είχε απομακρυνθεί από τους πάγκους και έσβηνε σιγά-σιγά. Η επιστροφή του στην προπονητική, χάρη στη Ντιναμό Κιέβου, τον γέμισε ξανά ενέργεια, ενθουσιασμό και κίνητρο. Έγινε και πάλι δραστήριος και έμοιαζε να ανανεώνεται μέρα με τη μέρα. Γι' αυτό η Ντιναμό κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας, όπως και η Σαχτάρ Ντόνετσκ».

Μιλώντας για την Κλουζ, τόνισε πως: «Οι μικρές ομάδες μπορούν πάντα να κάνουν την έκπληξη, ειδικά σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Τη χαρακτηρίζω μικρή ομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με σοβαρότητα και πολύ καλή οργάνωση μπορεί να διεκδικήσει τις πιθανότητές της. Ο Κριστιάνο Μπεργκόντι είναι προπονητής υψηλού επιπέδου, γνωρίζει πολύ καλά πώς να προετοιμάζει τις ομάδες του και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

Παρ' όλα αυτά, η Ντιναμό Κιέβου διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και η βαριά φανέλα της παίζει πάντα σημαντικό ρόλο. Η ψυχική δύναμη και η προσωπικότητα είναι στοιχεία που συχνά κάνουν τη διαφορά».

Αναφορικά με τα τεκταινόμενα στον ΠΑΟΚ δεδομένου πως αναμένεται το «διαζύγιο» με τους Θεσσαλονικείς, ο 57χρονος προπονητής δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του:

«Ευχαριστώ, είμαι καλά. Δεν σχολιάζω τις φήμες. Βρίσκομαι εδώ για την εκδήλωση και δεν υπάρχει κάτι να συζητήσω. Δεν γνωρίζω πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον μου. Θα δούμε. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε διακοπές και αργότερα θα φανεί τι θα γίνει. Δεν μπορώ να κάνω καμία δήλωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας, μίλησε για τις αξίες που κληρονόμησε από τον πατέρα του: «Από τον πατέρα μου έμαθα τη σοβαρότητα, την αφοσίωση και τον σεβασμό προς τη δουλειά, τους ανθρώπους και όσους βρίσκονται δίπλα σου. Εγώ δεν κράτησα φανέλες όπως εκείνος, γιατί είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Για μένα μεγαλύτερη αξία έχουν οι αναμνήσεις, οι εικόνες και οι σκέψεις. Αυτά είναι που μου αρέσει να κρατώ και να ονειρεύομαι».

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