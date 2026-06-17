NBA Finals 2026: Ήταν οι τελικοί με την υψηλότερη τηλεθέαση από το 1998!

Ο 5ος αγώνας κατέγραψε κατά μέσο όρο 24,5 εκατομμύρια θεατές με peak στα 33 εκατομμύρια. Οι τελικοί NBA 2026 «έκλεισαν» το πιο δημοφιλές postseason του NBA, από το 1998

Οι τελικοί του NBA μεταξύ των Νιου Γιόρκ Νικς και των Σαν Αντόνιο Σπερς, είχαν την υψηλότερη τηλεθέαση των τελευταίων 28 ετών (από το 1998), με μέσο όρο 20,6 εκατομμύρια θεατές στα ABC και ESPN.

Η σειρά κατέγραψε επιδόσεις και ρεκόρ πολλών δεκαετιών σε τηλεθέαση, αλληλεπίδραση στα social media και πωλήσεις merchandise. Τα βασικά στοιχεία περιλαμβάνουν:

Τηλεθέαση

Ο 5ος αγώνας, στον οποίο οι Νικς κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια, συγκέντρωσε κατά μέσο όρο 24,5 εκατομμύρια θεατές, με peak τα 33 εκατομμύρια θεατές στις 11:15 μ.μ. ( ET ), αποτελώντας έτσι τον υψηλότερο σε τηλεθέαση 5ο αγώνα Τελικών NBA , από το 1998.

Η λίγκα κατέγραψε επίσης το πιο δημοφιλές postseason των τελευταίων 28 ετών στις πλατφόρμες ABC / ESPN , Amazon Prime Video και NBC / Peacock .

Οι τελικοί NBA στα ABC και ESPN κατέγραψαν το υψηλότερο μερίδιο τηλεθέασης στην ιστορία των Τελικών NBA , με ποσοστό 38,3.

Social / Digital

Η σειρά των πέντε αγώνων σημείωσε ρεκόρ 15 δισεκατομμυρίων προβολών στα social media , το οποίο συνεχίζει να αυξάνεται, κατακτώντας την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία των NBA Finals και σχεδόν τριπλασιάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2025.

Ο 5ος αγώνας κατέγραψε περισσότερες από 4 δισεκατομμύρια προβολές, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ προβολών για μεμονωμένο αγώνα, το οποίο είχε σημειωθεί στον 4ο αγώνα .

Οι τελικοί NBA 2026 έσπασαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ στα social media , με κορυφαίο επίτευγμα το γεγονός ότι οκτώ αγώνες των playoffs ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο προβολές.

Merchandise

Μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά τη νίκη που τους χάρισε τον τίτλο στο Game 5, οι Νικς κατέρριψαν το ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων merchandise της Fanatics για οποιαδήποτε πρωταθλήτρια ομάδα, ανεξαρτήτως αθλήματος.

Νικς Οι τελικοί NBA 2026 σημείωσαν νέο ρεκόρ πωλήσεων merchandise για τη λίγκα μέσω των NBAStore . com , Fanatics , των επίσημων καταστημάτων των ομάδων και third - party συνεργατών. Οι πωλήσεις merchandise των NBA Finals ήταν διπλάσιες από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί στους τελικούς NBA του 2020.

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