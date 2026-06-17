Η πρωτάρα Ιορδανία τα έδωσε όλα αλλά η ποιότητα και εμπειρία των Αυστριακών έκαναν την διαφορά για να φτάσουν στο τρίποντο με 3-1 στην πρεμιέρα τους στο φετινό Μουντιάλ.

Μπορεί το παιχνίδι να μην ήταν ιδιαίτερα εμπορικό, ωστόσο Αυστρία και Ιορδανία μας χάρισαν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι στην Καλιφόρνια, με την ομάδα από την Ευρώπη να επικρατεί με 3-1 κόντρα στους εξαιρετικούς και πρωτάρηδες Ασιάτες, που αξίζουν το χειροκρότημα για την εικόνα και προσπάθειά τους.

Η Ιορδανία μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και απείλησε στο πρώτο δεκάλεπτο εις διπλούν σε φάση αντεπίθεσης, χωρίς όμως να βρει στόχο, ενώ η Αυστρία είχε την πρώτη καλή της στιγμή στο 10' με την κεφαλιά του Κάλαιτζιτς.

Στο 16ο λεπτό ο Αλ Φακουρί κινήθηκε υπέροχα και εκτέλεσε, μη μπορώντας όμως να νικήσει τον Σλάγκερ, με τους Ευρωπαίους ένα λεπτό αργότερα να ανοίγουν το σκορ με ένα φανταστικό σουτ του Σμιντ από το όριο της περιοχής, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, οι Ιορδανοί δεν το έβαλαν κάτω και έψαξαν την άμεση ισοφάριση, με την κεφαλιά του Ολβάν στο 22' να σταματάει στο δοκάρι, ενώ το σουτ του Αλ Τάμαρι στο φινάλε του πρώτου μέρους πήγε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους οι Ασιάτες συνέχισαν με τον ίδιο τρόπο και ανταμείφθηκαν καταλλήλως, αφού βρήκαν γκολ ισοφάρισης στο 49', όταν ο Ολβάν με καταπληκτικός τελείωμα εντός περιοχής μετά από εξαιρετική κούρσα, έκανε το 1-1 και άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα.

Μετά από ένα διάστημα χωρίς πολλές φάσεις, ο Αρναούτοβιτς εκμεταλλεύτηκε μετά από κόρνερ τις κόντρες εντός περιοχής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του Πος πριν αυτή φτάσει στα πόδια του έμπειρου φορ.

Τελικά, η επιμονή των τυπικά γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο 76΄, καθώς μετά από ένα κόρνερ ο άτυχος Αλ Αράμπ έστειλε καταλάθος με την... πλάτη την μπάλα στην εστία της ομάδας του, κάνοντας άθελά του το 2-1 υπέρ της Αυστρίας.

Στις καθυστερήσεις τις αναμέτρησης ο Αρναούτοβιτς απώλεσε μία μεγάλη στιγμή για να «καθαρίσει» το παιχνίδι, με τον Αμπαουλαιλά να τον σταματά σε τετ α τετ, με το δεκάλεπτο του έξτρα χρόνου να περνάει αναίμακτα για τους έμπειρους Αυστριακούς οι οποίοι μάλιστα κέρδισαν και πέναλτι στο 99' για χέρι, με τον ηγέτη Αρναούτοβιτς να το εκτελεί και να σκοράρει για το τελικό 3-1!

Αυστρία (Ραλφ Ράνγκνικ): Α. Σλάγκερ, Πος, Λίνχαρτ, Αλάμπα (59' Ντάνσο), Μένε (59' Βάνερ), Σλάγκερ (59' Τσουκουεμέκα), Σέινγουολντ, Λάιμερ, Σμιντ (83' Βίμερ), Σάμπιτζερ, Κάλατζιτς (46' Αρναούτοβιτς)

Ιορδανία (Τζαμάλ Σελάμι): Αμπού Λάιλα, Χαντάντ (81' Αλ Μαρντί), Νασίμπ (81' Αλ Ροσάν), Αλ Αράμπ, Αμπουαλναντί (72' Ομπαΐντ), Τάχα, Ταμαρί (88' Αλ Νταούντ), Αλ Ρασντάν, Αλ Ραουαμπντέ, Αλ Φακουρί (88' Αζαϊζέ), Ολουάν