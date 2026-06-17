Προσπαθεί να ανατρέψει την άρνηση του Καναδά για έκδοση βίζας στον Πάρτεϊ η Γκάνα

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Γκάνας εμφανίστηκε (16/6) ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Καναδά για να προσπαθήσει να ανατρέψει την άρνηση χορήγησης βίζας στον Τόμας Πάρτεϊ.

Η ακρόαση, έρχεται μετά την επίσημη διαμαρτυρία της Γκάνας το Σάββατο για την απόφαση των καναδικών αρχών να απαγορεύσουν στον Γκανέζο μέσο την είσοδο στη χώρα.

Ο 32χρονος αμυντικός μέσος της Βιγιαρεάλ και δεν μπορεί να ταξιδέψει στο Τορόντο, όπου η Γκάνα θα ξεκινήσει τη διαδρομή της για το Παγκόσμιο Κύπελλο αύριο (17/6-02:00) εναντίον του Παναμά.

Ο Πάρτεϊ δήλωσε αθώος για επτά κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης, που σχετίζονται με κατηγορίες που διατύπωσαν τέσσερις γυναίκες μεταξύ 2020 και 2022, όταν έπαιζε για την Άρσεναλ (2020-2025).

Την Παρασκευή (12/6), η FIFA ανακοίνωσε ότι ο Καναδάς αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα στον Γκανέζο ποδοσφαιριστή.

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